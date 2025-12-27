Λύγισε την Μποτσουάνα και έθεσε βάσεις πρόκρισης το Μπενίν

Το Μπενίν πήρε μια πολύτιμη νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στη Μποτσουάνα για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, φτάνοντας τους τρεις βαθμούς και βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σε έναν αγώνα όπου είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από την αντίπαλό του, το Μπενίν πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 28ο λεπτό με τον Ρότσε, τέρμα που ήταν αρκετό για να του χαρίσει το τρίποντο.

Με δεδομένο ότι στη φάση των ομίλων προκρίνονται και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους έξι ομίλους, οι τρεις βαθμοί που έχει πλέον συγκεντρώσει το Μπενίν μοιάζουν εξαιρετικά σημαντικοί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ενδεχόμενο να μείνει εκτός συνέχειας φαντάζει πλέον μάλλον απίθανο, με την ομάδα να κοιτάζει το μέλλον της στη διοργάνωση με συγκρατημένη αισιοδοξία.

