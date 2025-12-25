ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τριπλή συγκατοίκηση.... «σερβιτόρων»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τριπλή συγκατοίκηση.... «σερβιτόρων»

Η ασίστ είναι στο «αίμα» τους.

Από τα δικά τους πόδια, γίνονται χαρούμενοι οι συμπαίκτες τους. Ο λόγος για τον Μίσλαβ Όρσιτς της Πάφου, τον Κώστα Σταφυλίδη του ΑΠΟΕΛ και τον Άντερσον Κορέια του Άρη. Οι τρεις τους συγκατοικούν στην 1η θέση όσον αφορά τους «σερβιτόρους». Δηλαδή είναι οι τρεις παίκτες με τις περισσότερες ασίστ. 

Έχουν δώσει από έξι, με τους δύο πρώτους να το έχουν πράξει σε 15 ματς αφού η μεταξύ τους μάχη δεν έγινε την περασμένη Κυριακή (22/12). 

Και δεν είναι πολύ μακριά από να γίνουν διψήφιοι. Μία λιγότερη ασίστ (πέντε) μετρά ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς της Ομόνοιας.

Χ.Χ

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τις σκέψεις εξάδας, σε μεγάλες περιπέτειες ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η Μίλαν δίνει ανταλλάγματα για να πάρει τον Γκάτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό το σκορ έχει... ξεφύγει στα 104 παιχνίδια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάντερ: «Θέλω να μείνω στη Βαρκελώνη για πολλά χρόνια ακόμα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τριπλή συγκατοίκηση.... «σερβιτόρων»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Παίζοντας για ώρες μπάλα τα Χριστούγεννα στο μέτωπο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Πράσινος Άης Βασίλης και φέτος σε δράση, μοίρασε δώρα και χαμόγελα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Είχαν προσδοκίες στην Ένωση αλλά βούλιαξε πριν τα Χριστούγεννα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Χριστουγεννιάτικες αποδόσεις στο Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύσκολη περίπτωση αλλά έτοιμη να παίξει... ρέστα για τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μπάτζετ της Ανόρθωσης και των υπολοίπων του β’ γκρουπ

Απόψεις

|

Category image

Ο «πόλεμος»... γιγάντων για τον Καρέτσα - Το πρέσινγκ, η ρήτρα, οι αξιώσεις και η επιθυμία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Ελλάδα

|

Category image

Ολοένα τους κόβουν τα... φτερά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη