Τριπλή συγκατοίκηση.... «σερβιτόρων»

Από τα δικά τους πόδια, γίνονται χαρούμενοι οι συμπαίκτες τους. Ο λόγος για τον Μίσλαβ Όρσιτς της Πάφου, τον Κώστα Σταφυλίδη του ΑΠΟΕΛ και τον Άντερσον Κορέια του Άρη. Οι τρεις τους συγκατοικούν στην 1η θέση όσον αφορά τους «σερβιτόρους». Δηλαδή είναι οι τρεις παίκτες με τις περισσότερες ασίστ.

Έχουν δώσει από έξι, με τους δύο πρώτους να το έχουν πράξει σε 15 ματς αφού η μεταξύ τους μάχη δεν έγινε την περασμένη Κυριακή (22/12).

Και δεν είναι πολύ μακριά από να γίνουν διψήφιοι. Μία λιγότερη ασίστ (πέντε) μετρά ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς της Ομόνοιας.

Χ.Χ