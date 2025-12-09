ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εβάντρο: «Έχουμε πολύ καλές εμφανίσεις, να κερδίσουμε κάτι φέτος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εβάντρο: «Έχουμε πολύ καλές εμφανίσεις, να κερδίσουμε κάτι φέτος»

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας παραχώρησε ο Εβάντρο Κόστα μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με το τριφύλλι.

Ο Βραζιλιάνος άσος, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028, τόνισε 

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Θα είσαι για ακόμη 2,5 χρόνια στην Ομόνοια, ποια τα πρώτα συναισθήματά σου μετά την ανανέωση του συμβολαίου σου;

«Είμαι χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιο μου για ακόμη δύο χρόνια. Η οικογένεια μου και εγώ είμαστε χαρούμενοι εδώ, σε αυτή την πόλη που υπάρχει πάθος και αγάπη για τον σύλλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα για άλλα δύο χρόνια, όπως και η οικογένειά μου και θέλω να συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Είναι η δεύτερη σεζόν σου στην Ομόνοια, τι θυμάσαι περισσότερο στην ως τώρα πορεία σου;

«Κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Αυτή τη σεζόν έχουμε πολύ καλές εμφανίσεις και αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχουμε τους στόχους μας και να κερδίσουμε κάτι φέτος».

Κλείνοντας, ένα μήνυμα στον κόσμο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Μόνο Ομόνοια».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του:

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό οκτάδας για τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο με γκολ στο 88΄, ανατροπή με Κουντέ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη