Εβάντρο: «Έχουμε πολύ καλές εμφανίσεις, να κερδίσουμε κάτι φέτος»

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας παραχώρησε ο Εβάντρο Κόστα μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με το τριφύλλι.

Ο Βραζιλιάνος άσος, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028, τόνισε

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Θα είσαι για ακόμη 2,5 χρόνια στην Ομόνοια, ποια τα πρώτα συναισθήματά σου μετά την ανανέωση του συμβολαίου σου;

«Είμαι χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιο μου για ακόμη δύο χρόνια. Η οικογένεια μου και εγώ είμαστε χαρούμενοι εδώ, σε αυτή την πόλη που υπάρχει πάθος και αγάπη για τον σύλλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα για άλλα δύο χρόνια, όπως και η οικογένειά μου και θέλω να συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Είναι η δεύτερη σεζόν σου στην Ομόνοια, τι θυμάσαι περισσότερο στην ως τώρα πορεία σου;

«Κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Αυτή τη σεζόν έχουμε πολύ καλές εμφανίσεις και αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχουμε τους στόχους μας και να κερδίσουμε κάτι φέτος».

Κλείνοντας, ένα μήνυμα στον κόσμο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Μόνο Ομόνοια».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: