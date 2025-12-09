Ανακοίνωσε το ντιλ με Εβάντρο η Ομόνοια!

Ανακοινώθηκε κι επισήμως η συμφωνία της Ομόνοιας με τον Εβάντρο Κόστα.

Ο Βραζιλιάνος άσος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στο τριφύλλι μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση των πρασίνων:

Ο Εβάντρο Κόστα θα συνεχίσει με το τριφύλλι στο στήθος για αρκετό καιρό ακόμη καθώς έχουμε συμφωνήσει για επέκταση της μεταξύ μας συνεργασίας μέχρι τον Μάιο του 2028!

Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται 1.5 χρόνο στην ΟΜΟΝΟΙΑ και μετρά 28 συνεισφορές σε γκολ σε 57 συμμετοχές (13 γκολ και 15 ασίστ) και δύο προκρίσεις σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ είναι ο 5ος σκόρερ της ομάδας σε Ευρωπαϊκούς αγώνες.

Κατάφερε με το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και την εργατικότητά του να κερδίσει την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Συγχαίρουμε τον Εβάντρο Κόστα για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες!