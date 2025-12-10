Σλοτ: «Καλύτερα να επικεντρωθούμε στους παρόντες, όχι σε αυτούς που… λείπουν!»
Η Λίβερπουλ πήρε μια μεγάλη νίκη επί της Ίντερ, με 1-0, βρίσκοντας μια… ανάσα. Ο Άρνε Σλοτ κλήθηκε να σχολιάσει μετά την αναμέτρηση, και προφανώς ρωτήθηκε και για τον Σαλάχ. Ο Ολλανδός βέβαια, μίλησε συγκεκριμένα, στηρίζοντας τους παίκτες του.
Δηλώσεις με… νόημα από τον Άρνε Σλοτ, μετά τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ επί της Ίντερ. Ο Ολλανδός μίλησε για όλα, τον Σαλάχ, τους παρόντες, αλλά και για τη σχέση ενός προπονητή με τους παίκτες του.
Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση που έγινε στη συνέντευξη τύπου, ο τεχνικός της Λίβερπουλ, «έπρεπε» να… απαντήσει για την απουσία του Αιγύπτιου από την αποστολή της ομάδας.
Ο Σλοτ εν τέλει, είπε:
«Νομίζω πως σήμερα το βράδυ, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς που βρέθηκαν εδώ, ήταν μια μεγάλη νίκη»
Βέβαια, απάντησε και για το… σήριαλ με τον Σαλάχ, χρονολογώντας την επιστροφή του:
«Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή, αλλά το ερώτημα είναι αν πρέπει οι παίκτες να το… καταλαβαίνουν»
«Πρέπει η πρωτοβουλία που θα παρθεί να είναι από εμένα, ή από εκείνον»
