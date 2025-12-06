Φιορεντίνα σε ελεύθερη πτώση: Ήττα με ανατροπή και συνεχίζει ουραγός χωρίς νίκη

Η Φιορεντίνα συνεχίζει την ελεύθερη πτώση της στη Serie A, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα, αυτήν τη φορά με 3-1 στην έδρα της Σασσουόλο. Οι «βιόλα» παραμένουν χωρίς νίκη μετά από 14 αγωνιστικές και βρίσκονται καθηλωμένοι στον πάτο της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά και μόλις στο 9ο λεπτό προηγήθηκαν με εύστοχο πέναλτι του Μαντράγκορα, ο οποίος το κέρδισε από τον Παρίζι. Η απάντηση της Σασσουόλο ήταν άμεση, με τον Βολπάτο να ισοφαρίζει στο 13' με ωραίο σουτ.

Η ομάδα του Ντιονίζι πήρε το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Μουχαρέμοβιτς βρήκε δίχτυα μετά από σέντρα του Λοριεντέ. Στο 65', οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» τη νίκη, με τον Βολπάτο να σερβίρει στον Κονέ και τον τελευταίο να τελειώνει ψύχραιμα τη φάση για το 3-1.

Παρά τις προσπάθειες της Φιορεντίνα να αντιδράσει, δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Έτσι, η Σασσουόλο πανηγύρισε την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές, ενώ η Φιορεντίνα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην κρίση.

