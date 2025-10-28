ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σεμέδο βλέπει Πάφο και σεληνιάζεται!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σεμέδο βλέπει Πάφο και σεληνιάζεται!

Ο Γουίλι Σεμέδο έκρινε άλλο ένα νικηφόρο παιχνίδι της Ομόνοιας

Ο διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι επιθετικός, σκόραρε και τα δύο γκολ των πρασίνων στο ντέρμπι με τη Πάφο για την 8ης αγωνιστική, οδηγώντας την ομάδα του σε μία φοβερή ανατροπή μέσω της οποίας ανέβηκε στη κορυφή της βαθμολογίας. 

Συνολικά, ο Σεμέδο μετρά 11 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με την Ομόνοια, 7 στο πρωτάθλημα και 4 στην Ευρώπη. Και είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο. Εδώ να σημειώσουμε πως πέρυσι σκόραρε 14 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Πέρυσι σημείωσε 7 γκολ στο πρωτάθλημα συνολικά. Φέτος έχει ήδη 7 στις πρώτες 8 αγωνιστικές. 

Από εκεί και πέρα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την αποτελεσματικότητά του απέναντι στη Πάφο. Ο Σεμέδο με τα δύο γκολ που πέτυχε την Δευτέρα, έφτασε τα έξι γκολ απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι, πέτυχε δύο γκολ για δεύτερη φορά με την Ομόνοια. Η πρώτη ήταν στο 3-0 των πρασίνων στις 26/4/2025 και τη νίκη με 3-0. 

Δείτε αναλυτικά τα γκολ του απέναντι στη Πάφο:

27/10/2025 Ομόνοια - Πάφος 2-1 (2)

13/2/2025 Ομόνοια - Πάφος 1-1 (1, Conference League)

26/4/2025 Oμόνοια - Πάφος 3-0 (2)

23/10/2023 Πάφος - Ομόνοια 0-2 (1)

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Παίρνουν «ανάσες» οι βασικοί στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Αλύγιστη ΑΕΚ έκανε το 3/3 και φουλάρει για την κορυφή του ομίλου της στο BCL!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Στέφανος Κοτσόλης

Ελλάδα

|

Category image

Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών - Ήττα στην Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η Μπρέντφορντ «έφαγε» ένα 10λεπτο από το ματς με τη Λίβερπουλ για τα… πλάγια άουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτιαξε συντελεστή και… ψυχολογία με το παρθενικό του τρίποντο ο Παναιτωλικός!

Ελλάδα

|

Category image

Τούμπαρε τον Ηρακλή, κλείδωσε πρόκριση και βλέπει ακόμη και τετράδα ο ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμέδο βλέπει Πάφο και σεληνιάζεται!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εθνική Κύπρου: Πανέτοιμη για Τουρκία

Χαντμπολ

|

Category image

Επιθετικός 50 ετών με γκολ και στις δέκα πρώτες κατηγορίες της Αγγλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τόνι Κρος σήκωσε ασπίδα προστασίας προς τον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Ο Ρομαϊρόνε υποψήφιος τεχνικός διευθυντής για τον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Αν μια ομάδα δίνει απαντήσεις…

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ετοιμάζεται για μεγάλη επιστροφή ο Ποστέκογλου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η συνήθεια που έγινε λατρεία...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη