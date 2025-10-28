Ο Σεμέδο βλέπει Πάφο και σεληνιάζεται!

Ο διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι επιθετικός, σκόραρε και τα δύο γκολ των πρασίνων στο ντέρμπι με τη Πάφο για την 8ης αγωνιστική, οδηγώντας την ομάδα του σε μία φοβερή ανατροπή μέσω της οποίας ανέβηκε στη κορυφή της βαθμολογίας.

Συνολικά, ο Σεμέδο μετρά 11 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με την Ομόνοια, 7 στο πρωτάθλημα και 4 στην Ευρώπη. Και είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο. Εδώ να σημειώσουμε πως πέρυσι σκόραρε 14 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Πέρυσι σημείωσε 7 γκολ στο πρωτάθλημα συνολικά. Φέτος έχει ήδη 7 στις πρώτες 8 αγωνιστικές.

Από εκεί και πέρα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την αποτελεσματικότητά του απέναντι στη Πάφο. Ο Σεμέδο με τα δύο γκολ που πέτυχε την Δευτέρα, έφτασε τα έξι γκολ απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι, πέτυχε δύο γκολ για δεύτερη φορά με την Ομόνοια. Η πρώτη ήταν στο 3-0 των πρασίνων στις 26/4/2025 και τη νίκη με 3-0.

Δείτε αναλυτικά τα γκολ του απέναντι στη Πάφο:

27/10/2025 Ομόνοια - Πάφος 2-1 (2)

13/2/2025 Ομόνοια - Πάφος 1-1 (1, Conference League)

26/4/2025 Oμόνοια - Πάφος 3-0 (2)

23/10/2023 Πάφος - Ομόνοια 0-2 (1)