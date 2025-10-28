Τούμπαρε τον Ηρακλή, κλείδωσε πρόκριση και βλέπει ακόμη και τετράδα ο ΟΦΗ!

Κλείδωσε πρόκριση, ρίχνει ματιές ακόμη και στην τετράδα ο ΟΦΗ! Οι Κρητικοί τα βρήκαν σκούρα απέναντι στον καλοστημένο Ηρακλή ο οποίος προηγήθηκε με τον Κούστα, αλλά κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη με σκορ 3-1 στο Παγκρήτιο.

Κάπως έτσι, ο ΟΦΗ έκανε το 3/3 στη διοργάνωση και επί της ουσίας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση, ενώ θα πάει στην τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια για να διεκδικήσει αποτέλεσμα που τον βάζει στην τετράδα. Από την άλλη μεριά ο Γηραιός έμεινε στους 3 πόντους μετά από δύο ματς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Κακή η διαιτησία του Γιουματζίδη και των βοηθών του ελεω… έλλειψης του VAR. Διότι αρχικά μέτρησαν λανθασμένα το 1-1 αφού στο ξεκίνημα της φάση υπήρχε οφσάιντ στον Καραχάλιο, ενώ λίγα λεπτά μετά δεν δόθηκε πέναλτι στον Νους.

Ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και γενικά είχε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του πρώτου ημιχρόνου. Στο 12’ ο Γηραιός είχε την πρώτη του ευκαιρία, όταν μετά από λάθος του Κωστούλα, ο Μωϋσίδης έφυγε σε τετ α τετ αλλά δεν μπόρεσε με πλασέ να νικήσει τον Λίλο και να ανοίξει το σκορ. Δυο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά, με τον Λίλο να γλιστράει, αλλά ο Κούστα δεν μπόρεσε να σκοράρει και κερδίζει κόρνερ. Από την εκτέλεση αυτού, ο Σιδεράς έπιασε την κεφαλιά αλλά πέρασε αουτ.

Τελικά, ο Ηρακλής μετουσίωσε την υπεροχή του σε γκολ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από την εκτέλεση φάουλ, ο Ντουρμισάι κάνει την κεφαλιά πάσα και ο Κούστα με ωραίο τσίμπημα εκτελεί τον Λίλο για το 1-0 που άξιζε ο Γηραιός βάσει της εικόνας του αγώνα. Ο ΟΦΗ ωστόσο απάντησε άμεσα και συγκεκριμένα στο 35’. Ο Αποστολάκης εκτέλεσε το φάουλ, Καραχάλιος γύρισε την μπάλα με το κεφάλι μετά από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα του Ηρακλή και ο Ράκονιατς εκτέλεσε προ κενής εστία για το 1-1. Βέβαια το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει αφού ο Καραχάλιος φάνηκε να ξεκινάει από θέση οφσάιντ.

Στο 42ο λεπτό πρώτα φώναξε για πέναλτι ο ΟΦΗ και ύστερα ο Ηρακλής. Ο Κάτσικας σήκωσε ψηλά το πόδι και βρήκε στο κεφάλι τον Νους μέσα στην περιοχή, αλλά ο ρέφερι έδειξε «παίζετε». Στην αντεπίθεση ο Κούστα έπεσε από σπρώξιμο του Χριστόπουλου, αλλά συνέχισε και πάλι το ματς ο διαιτητής! Τελικά, οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε καλύτερα στο ματς και απειλούσε περισσότερο σε σχέση με το πρώτο. Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι μπήκε στο ματς ο Σαλσέδο και απειλούσε καθόλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους. Στο 83ο λεπτό οι Κρητικοί έκαναν το 2-1 όταν μετά από σουτ του Σενγκέλια, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Νους ο οποίος με νέο σουτ μέσα από την περιοχή εκτέλεσε τον Καρακασίδη για το 2-1.

Ο ΟΦΗ δεν σταμάτησε εκεί και είχε πάρει φόρα, απειλώντας συνεχώς την αντίπαλη εστία με τον Ηρακλή να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Στο 90+3’ οι γηπεδούχοι έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα με τον Σαλσέδο με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής, να εκτελεί τον Καρακασίδη για να γράψει το 3-1 και να τελειώσει το ματς.

sport-fm.gr