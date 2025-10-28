Ελάντερ: Θέλει και τον θέλουν!

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σουηδία είναι πολύ πιθανόν ο Ελάντερ να παραμείνει στην Χάγκεν στην οποία αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού από την Ομόνοια.

Όπως γράφει το fotbollskanalen το οποίο φιλοξενεί δηλώσεις του ποδοσφαιριστή και του Τ.Δ της ομάδας, τόσο ο Ελάντερ, όσο και η ομάδα είναι θετικοί στο να μείνει ο πρώην παίκτης των πρασίνων στους κιτρινόμαυρους.

«Θα το ήθελα. Το απολαμβάνω πραγματικά και θα ήθελα να μείνω στη Σουηδία», σημειώνει ο Ελάντερ.

Ο αθλητικός διευθυντής της Χάγκεν, Έρικ Φρίμεργκ δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του και η αίσθηση είναι ότι στον Filip αρέσει να είναι εδώ. Ο Φιλίπ έχει συμβόλαιο με τους Κύπριους μέχρι το καλοκαίρι, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη».