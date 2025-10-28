Ο MVP κι ο MVP

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από την στιγμή που πέτυχε τα δύο της Ομόνοιας για την ανατροπή του αγώνα με τη Πάφο, ο Γουίλι Σεμέδο ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Ο άλλος MVP δεν μπορεί παρά να είναι ο Χένινγκ Μπεργκ. Ο Νορβηγός προπονητής δείχνει απ΄την αρχή της σεζόν πόσο άνετα νιώθει στον πάγκο της Ομόνοιας απ΄όταν επέστρεψε στην ομάδα.

Στο παιχνίδι με τη Πάφο κι ενώ ο αντίπαλος, κόντρα στη ροή του αγώνα κατάφερε να βρεθεί μπροστά στο σκορ, αυτό που ο ίδιος ο Μπεργκ κατάφερε είναι να μην χαθεί η σπίθα που οι παίκτες άναψαν από το πρώτο κιόλας λεπτό. Αυτή ήταν αρκετά για να συνεχίσει η ομάδα να πιέζει μέχρι να βρει και τα δύο γκολ που χρειαζόταν για να πάρει τη νίκη.

Η σταθερότητα στην απόδοση της Ομόνοιας σε 90+4 λεπτά ήταν δικό του έργο. Τα δύο γκολ που ήρθαν ήταν έργο των παικτών του και δη του Σεμέδο που έδωσε κάποιες απαντήσεις. Όχι πως χρειάζόταν αλλά οκ…

 

