Ετοιμάζεται για μεγάλη επιστροφή ο Ποστέκογλου!

Ο Μπρένταν Ρότζερς αποτελεί ήδη παρελθόν από την Σέλτικ και η σκωτσέζικη ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, με τον Μάρτι Ο'Νιλ να επιστρέφει στους πάγκους μετά από έξι ολόκληρα χρόνια με τον ρόλο του πυροσβεστήρα.

Ο 73χρονος τεχνικός αποτελεί μία προσωρινή λύση μέχρι η Σέλτικ να φέρει τον ιδανικό άνθρωπο που θα αναλάβει την ομάδα και θα την φέρει και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Σκωτία, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Μετά από δύο χρόνια στην Τότεναμ και ένα καταστροφικό πέρασμα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός είναι έτοιμος να γυρίσει σε γνώριμα λημέρια, καθώς στο παρελθόν έχει προπονήσει τη Σέλτικ για δύο ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο League Cup.

sport-fm.gr