Επιθετικός 50 ετών με γκολ και στις δέκα πρώτες κατηγορίες της Αγγλίας!

Η επαγγελματική καριέρα του Τζέιμι Κιούρτον ξεκίνησε 31 χρόνια πριν, όταν πήρε το βάπτισμα του πυρός στη φρέσκια τότε Premier League, παίζοντας με τη φανέλα της Νόριτς.

Παρότι έκλεισε τον Αύγουστο τα 50 του χρόνια, ο Βρετανός επιθετικός συνεχίζει να αγωνίζεται και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες σημείωσε ένα ασύλληπτο ρεκόρ.

Σκόραρε, βλέπετε, για την Κινγκς Παρκ Ρέιντζερς και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου με γκολ και στις δέκα πρώτες κατηγορίες!

Ο μπαρουτοκαπνισμένος φορ αγωνίστηκε στην Premier League μονάχα τη σεζόν 1994/95, ήτοι την πρώτη της καριέρα τους, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα και έκτοτε περιπλανήθηκε σε όλα τα χαμηλότερα πατώματα, μετρώντας πάνω από 1.000 συμμετοχές αλλά και σχεδόν 400 γκολ.

Jamie Cureton became the first player ever to score in each of the top ten tiers of English football on Saturday! 💪



Cureton turned 50 in August and joined Kings Park Rangers in the Eastern Counties League Division One North earlier this month.



🎥 [@KingsParkRFC] pic.twitter.com/XOvQw5cIYQ — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 26, 2025

sport-fm.gr