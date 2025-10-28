ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιθετικός 50 ετών με γκολ και στις δέκα πρώτες κατηγορίες της Αγγλίας!

Δημοσιευτηκε:

Επιθετικός 50 ετών με γκολ και στις δέκα πρώτες κατηγορίες της Αγγλίας!

Ένα ασύλληπτο ρεκόρ κατέγραψε ο Τζέιμι Κιούρτον, που έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής με τουλάχιστον ένα γκολ στις δέκα πρώτες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η επαγγελματική καριέρα του Τζέιμι Κιούρτον ξεκίνησε 31 χρόνια πριν, όταν πήρε το βάπτισμα του πυρός στη φρέσκια τότε Premier League, παίζοντας με τη φανέλα της Νόριτς.

Παρότι έκλεισε τον Αύγουστο τα 50 του χρόνια, ο Βρετανός επιθετικός συνεχίζει να αγωνίζεται και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες σημείωσε ένα ασύλληπτο ρεκόρ.

Σκόραρε, βλέπετε, για την Κινγκς Παρκ Ρέιντζερς και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου με γκολ και στις δέκα πρώτες κατηγορίες!

Ο μπαρουτοκαπνισμένος φορ αγωνίστηκε στην Premier League μονάχα τη σεζόν 1994/95, ήτοι την πρώτη της καριέρα τους, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα και έκτοτε περιπλανήθηκε σε όλα τα χαμηλότερα πατώματα, μετρώντας πάνω από 1.000 συμμετοχές αλλά και σχεδόν 400 γκολ.

sport-fm.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

