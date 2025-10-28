Ο Τόνι Κρος σήκωσε ασπίδα προστασίας προς τον Βινίσιους

Ο Βραζιλιάνος φαίνεται να τα έβαλε με τον Τσάμπι Αλόνσο και έκτοτε έγινε στόχος όλων των δημοσιευμάτων και μεγάλης μερίδας των οπαδών.

Ωστόσο ο Τόνι Κρος έσπευσε να ρίξει λίγο τους τόνους καθότι γνωρίζει πολύ καλά πως είναι το συναίσθημα του να γίνεται αλλαγή χωρίς να θέλει και προσπάθησε να δώσει κάποια ελαφρυντικά στον Βραζιλιάνο.

Για την ακρίβεια ο Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής τόνισε:

«Ούτε εμένα μου άρεσε να γίνομαι αλλαγή όταν έπαιζα».

