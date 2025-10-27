Δυνατά από τις 19:01!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Η Ομόνοια καταφέρνει και αξιοποιεί σχεδόν στο μέγιστο τον παράγοντα έδρα φέτος σε Κύπρο και Ευρώπη.

Μετά τα δύο εκτός έδρας ματς με ΕΝΥ και Ντρίτα, οι πράσινοι επιστρέφουν στο σπίτι τους φιλοξενώντας τη Πάφο έχοντας στόχο βεβαίως τη νίκη που θα την ανεβάσει στη κορυφή. 

Το αποψινό (19:00) ντέρμπι με τους περσινούς πρωταθλητές είναι το 9 παιχνίδι της φετινής σεζόν στο ΓΣΠ. Στα προηγούμενα οκτώ, το τριφύλλι μέτρησε 6 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, εξήλθε ισόπαλη χωρίς γκολ με αντίπαλο τον Άρη. Μάλιστα, ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι φέτος που δεν κατάφερε να σκοράρει στην έδρα της. 

Το σημείο κλειδί των προηγούμενων αγώνων στο ΓΣΠ που βοήθησε την Ομόνοια να διαμορφώσει αυτό το πολύ καλό σερί, είναι η ικανότητά της να μπαίνει πολύ δυνατά από τα πρώτα κιόλας λεπτά. 

Αυτό θα επιχειρήσει να κάνει και απόψε λοιπόν απέναντι στους πρωταθλητές. Να ξεκινήσει με ένταση το παιχνίδι και να καταφέρει να βρει νωρίς το πρώτο γκολ.

 

