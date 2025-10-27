Όσα υποσχέθηκε ο Γιώργος Κωστής τα βλέπουμε στον Ολυμπιακό

Με αφορμή την άνοδο του Ολυμπιακού στην πρώτη κατηγορία, ο Γιώργος Κωστής παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Πολίτης» τον περασμένο Απρίλιο (δημοσιεύτηκε στις 27/04/2025) και ανάμεσα σε άλλα απάντησε και για το στιλ ποδοσφαίρου που θα υιοθετήσει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Ιδού το συγκεκριμένο σημείο από τη συνέντευξη:

Με βάση την εμπειρία σας, ποιο είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει ο Ολυμπιακός τους στόχους του; Τι είδους ομάδα ονειρεύεστε να δημιουργήσετε στην πρώτη κατηγορία;

«Όπως σας είχα πει πριν, έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία δουλεύω και πέρασα ήδη στην ομάδα κατά μεγάλο ποσοστό. Κι αυτό θα συνεχιστεί και με τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στην ομάδα. Άρα, θα δείτε την ίδια ομάδα, το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου….».

Δηλαδή, θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα προσπαθεί να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο…

«Θα δείτε έναν Ολυμπιακό να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο».

Από τα λόγια στην πράξη ο ελλαδίτης προπονητής, ο οποίος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, ακόμη και κόντρα σε μεγάλες ομάδες. Τα τελευταία δύο παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ και Απόλλων είναι ενδεικτικά για το πώς αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός ομάδες πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς. Οι μαυροπράσινοι βλέπουν στα μάτια τους μεγάλους, προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν ταμπουρώνονται στην άμυνά τους. Το αποτύπωμα του Κωστή στην ομάδα φαίνεται στο γήπεδο.

Α.