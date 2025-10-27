ΑΠΟΕΛ: Το 3 και το 0,25 - Το εκτός έδρας φαινόμενο

Ομολογουμένως, η πορεία του ΑΠΟΕΛ στα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι τώρα είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική! Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πέτυχε τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, αλλά και οι αριθμοί που συνοδεύουν αυτές τις επιτυχίες.

Ο ΑΠΟΕΛ στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι εκρηκτικός: σκοράρει κατά μέσο όρο 3 γκολ ανά αγώνα και δέχεται μόλις 0,25!

Σήμερα δίνει το πρώτο εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ και καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο και τέτοιους αντιπάλους όταν βγαίνει από το ΓΣΠ.

Α.