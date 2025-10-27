Έμαθε με Άιτινγκ, θα μάθει και με Κουλιμπαλί

Στη συνέχεια ήταν άτυχος αφού ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Η Μπεργκ ωστόσο έδειξε πως μπορεί να βρει τις λύσεις προκειμένου να αντικαταστήσει κατά κάποιον τρόπο τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό. Πλέον καλείται να κάνει το ίδιο και με τον Σενού Κουλιμπαλί, άλλον έναν βασικό και αναντικατάστατο ποδοσφαιριστή στην εντεκάδα της Ομόνοιας. Ο κεντρικός αμυντικός των πρασίνων θα απουσιάσει για διάστημα τριών περίπου βδομάδων και ο Νορβηγός θέλει να δει πως οι άλλοι στόπερ μπορούν να μπουν στα παπούτσια του. Αρχής γενομένης από το δύσκολο ντέρμπι με τη Πάφο στο ΓΣΠ.