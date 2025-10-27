Δευτέρα; Δηλώνουν ξανά παρών!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο κόσμος της Ομόνοιας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο αποψινό (19:00) παιχνίδι με τη Πάφο στο ΓΣΠ

Οι πράσινοι, παρόλο που το ματς είναι καθημερινή, θεωρούν πως ο κόσμος μπορεί να φτάσει τις 10-12 χιλιάδες. 

Το δέλεαρ είναι τεράστιο για το τριφύλλι απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές καθώς με νίκη η Ομόνοια ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας. 

Ο κόσμος το γνωρίζει και ετοιμάζεται για άλλο ένα παιχνίδι να βρεθεί μαζικά στο γήπεδο για να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του Μπεργκ.

