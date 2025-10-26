Χωρίς τρεις η αποστολή της Ομόνοιας για Πάφο

Έτοιμη για το μεγάλο ντέρμπι της Δευτέρας (27/10, 19:00) με αντίπαλο την Πάφο στο ΓΣΠ είναι η Ομόνοια, η οποία ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεργκ.

Με τρεις απουσίες πάει στο ντέρμπι το τριφύλλι καθώς εκτός αποστολής έμειναν όπως αναμενόταν οι Άιτινγκ, Κουλιμπαλί, και ο Μουσιαλόφσκι.

Η αποστολή της Ομόνοιας:

Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.