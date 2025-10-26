Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ένας αποφασισμένος Ολυμπιακός και βγάζοντας μεγάλη διάθεση και αρκετές φάσεις επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 2-0 κάνοντας τη δική του αγωνιστική γιορτή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Από ένα γκολ οι Ελ Καμπί και Ταρέμι (με τον Ιρανό να κάνει ματσάρα) στην πρώτη φετινή νίκη των Πειραιωτών σε ντέρμπι σε ένα κατάμεστο και με φοβερή ατμόσφαιρα Καραϊσκάκη.

Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ολυμπιακός σε επίπεδο προσώπων είχε ορισμένες μίνι εκπλήξεις. Ο Καμπελά με τον Ταρέμι ήταν δύο παίκτες πάνω στους οποίους έπεσε η προσοχή ως προς το βασικό σχήμα. Η διάταξη των Πειραιωτών: Τζολάκης στο τέρμα και οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα. Οι Γκαρθία και Εσε στον άξονα με τους Καμπελά και Ποντένσε να είναι στα άκρα ενώ ο Ελ Καμπί πλαισώθηκε από τον Ταρέμι που ήταν πίσω από τον Μαροκινό φορ.

Ο Νίκολιτς από την άλλη στην ΑΕΚ είχε την εξής διάταξη: ο Στρακόσα στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα διατηρήθηκαν στην τετράδα της άμυνας, όπως και οι Μαρίν, Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Μάνταλο μπροστά τους. Ο Καλοσκάμης και ο Κοϊτά ήταν στα δύο άκρα και ο Γιόβιτς ο μόνος προωθημένος.

Σκόρερ ο Ελ Καμπί και το 1-0 σε ένα ημίχρονο που είχε φάσεις

Το πρώτο 45λεπτο δεν ξεκίνησε με ενδιαφέρον από πλευράς ποδοσφαιρικού θεάματος στο κατάμεστο Καραϊσκάκη. Φτάνοντας στο 6ο λεπτό του αγώνα δεν είχαμε ούτε μία φάση από τις 2 ομάδες. Στο 9ο λεπτό έπειτα από τη σέντρα του Κοστίνια ο Ελ Καμπί πήρε κεφαλιά που πήγε στα χέρια του Στρακόσα. Η ΑΕΚ θέλησε να απειλήσει από τα πόδια του Γιόβιτς αλλά η φάση που θα μπορούσε να βγάλει με καλές αξιώσεις δεν ολοκληρώθηκε.

Στο 16' ο Ταρέμι έσκαψε φοβερά για τον Ελ Καμπί με την προσπάθεια του 2ου σε τετ α τετ να δέχεται το stop του Στρακόσα. Ήταν δεδομένα μία πολύ μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους. Στο 29' ο Γιόβιτς είχε τη δυνατότητα να σουτάρει για γκολ αλλά τον έκοψε καίρια ο Κοστίνια ενώ είχε βρεθεί απέναντι στον Τζολάκη.

Στο 33ο λεπτό ο Ολυμπιακός κατάφερε να λύσει τον γόρδιο δεσμό και να βρει γκολ από την άσπρη βούλα. Ο Ταρέμι έκανε την προσπάθειά του, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Βίντα και ο ρέφερι Στοϊκοβιτς έδωσε την παράβαση. Ο Ελ Καμπί πήρε τη μπάλα και με εξαιρετικό χτύπημα έκανε το 1-0 από τα 11 βήματα. Στο 37' ο Ποντένσε είχε ένα σκαστό σουτ που έπιασε εύκολα ο γκολκίπερ της ΑΕΚ. Στο 39' ο Ελ Καμπί είχε προσπάθεια πολύ λίγο έξω έπειτα από πάσα του Ποντένσε. Στο 42' ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε μία σουτάρα που πέρασε εκτός. Πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Εσε στον Καλοσκάμη. Στον έξτρα χρόνο ο Ποντένσε είχε μία ακόμα προσπάθεια που έμοιαζε περισσότερο με σουτ που πέρασε εκτός γηπέδου.

Από τα πόδια του Ποντένσε το 2-0 του Ταρέμι και άρχισε η γιορτή

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός θα έβαζε και 2ο γκολ. Στο 54' ο Γιόβιτς είχε μία ιδιαίτερα καλή φάση με σουτ του λίγο πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη, φάση για την οποία ο ίδιος ζήτησε κόρνερ. Στο 58' ο Ποντένσε έπειτα από κόρνερ του Καμπελά δοκίμασε ξανά σκαστό σουτ που μπλόκαρε ο Στρακόσα.

Στο 66' ο Ποντένσε εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Πρώτος όλων στη φάση ήταν ο Ταρέμι που με κεφαλιά έκανε το 2-0 εν μέσω αποθέωσης και εορταστικής κατάστασης στην εξέδρα: σαν γιορτή δηλαδή. Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός με τις αλλαγές του είχε 2 ακραία μπακ στην δεξιά πλευρά του πλέον, τον Κοστίνια και τον Ροντινέϊ. Η ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγές προσώπων, έψαξε το γκολ για να μειώσει έστω στο σκορ αλλά δεν τα κατάφερε αν και είχε τελική και κέρδισε και κόρνερ. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Ολυμπιακό ως τον πολύ μεγάλο νικητή σε ένα 'τρίποντο' που το ήθελε πάρα πολύ σε αυτό το χρονικό σημείο.

MVP: Επιλογή από τους γηπεδούχους φυσικά για εδώ και θα είναι ο Ταρέμι. Και αυτό για τον τρόπο που βοήθησε στο πρώτο 45λεπτο και το πέναλτι που κέρδισε από την προσπάθειά του (για το 1-0) και βέβαια για το δικό του γκολ στο 2-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία (69' Σιπιόνι), Εσε, Καμπελά (63' Τσικίνιο), Ποντένσε (84' Στρεφέτσα), Ταρέμι (69' Ροντινέϊ) και Ελ Καμπί (84' Γιάρεμτσουκ).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πένραϊς (79' Πήλιος), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (62' Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (71' Ζοάο Μάριο), Καλοσκάμης (62' Κουτέσα), Κοϊτά (71' Πιερό) και Γιόβιτς.

Πηγή: gazzetta.gr