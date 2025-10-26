ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε κι έσωσε την παρτίδα από την άσπρη βούλα η Φιορεντίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επέστρεψε κι έσωσε την παρτίδα από την άσπρη βούλα η Φιορεντίνα

Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 έως το 73΄, η Φιορεντίνα με δυο πέναλτι έσωσε τον βαθμό (2-2) κόντρα στη Μπολόνια που πάλευε από το 83΄με δέκα παίκτες.

Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχθηκε η Φιορεντίνα, η οποία με δυο εύστοχα πέναλτι στο τελευταίο 20λεπτο κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 της Μπολόνια και να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2. Οι Ροσομπλού είχαν ανοίξει το σκορ από το 25΄με τον Κάστρο, προτού ο Καμπιάγκι ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 52΄.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποκτήσει ασφαλές προβάδισμα, αλλά δυο πέναλτι έδωσαν το φιλί της ζωής στη Φιορεντίνα. Αρχικά στο 73΄ο Γκούντμουντσον μείωσε από την άσπρη βούλα σε 2-1, με τον Χολ δέκα λεπτά αργότερα να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη για τη Μπολόνια που έμεινε να παλεύει στα τελευταία λεπτά με δέκα παίκτες.

Τελικά οι φιλοξενούμενοι δεν άντεξαν έως το τέλος, καθώς στο 90΄+3΄ η Φιορεντίνα κέρδισε νέο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ισοφάρισης ο Κεν. Στην τελευταία φάση μάλιστα οι Βιόλα άγγιξαν την ολική ανατροπή, αλλά ο Ντόντο αστόχησε με προβολή σε ανυπεράσπιστη εστία και σπατάλησε την ευκαιρία να βγάλει με το τρίποντο την ομάδα του από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Αυτές θα είναι τεράστιες αποδείξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «έλα να τα πούμε έξω» του Γιαμάλ και η σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα CyView Λατσιά πήραν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών

Χαντμπολ

|

Category image

Δευτέρα; Δηλώνουν ξανά παρών!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιστορική στατιστική επίδοση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

NBA

|

Category image

Για την... εκτόξευση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Να στείλει... μηνύματα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το ξέσπασμα Βινίσιους κατά την αλλαγή του: «Να βγω εγώ; Καλύτερα να φύγω από την ομάδα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (27/10)

TV

|

Category image

Άφαντοι εκτελεστής και ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη