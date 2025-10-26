ΒΙΝΤΕΟ: Τι πρέπει να αλλάξει η Ομόνοια για Πάφο σύμφωνα με Μπεργκ και τι είπε για Άιτινγκ-Κουλιμπαλί

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας παραχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ ενόψει του αυριανού (27/10, 19:00) μεγάλου ντέρμπι με την Πάφο.

Ο Νορβηγός ανέφερε πως όλοι στην ομάδα περιμένουν το εν λόγω παιχνίδι, απάντησε στο τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα του σε σχέση με τον αγώνα με την Ντρίτα και έστειλε μήνυμα στον κόσμο, ενώ για τα αγωνιστικά νέα ανέφερε ότι ο Άιτινγκ θα είναι εκτός ενώ για τον Κουλιμπαλί «θα πρέπει να δούμε».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Μπεργκ: