ΒΙΝΤΕΟ: Τσαμπουκάδες στο φινάλε του Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, παρενέβη η αστυνομία!

Η Ρεάλ αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του σούπερ ντέρμπι στη Μαδρίτη, ωστόσο το φινάλε ήταν αρκετά έντονο, με παίκτες και staff των «μερένγκες» και της Μπαρτσελόνα να πιάνονται στα χέρια.

Σημειώθηκε γενική σύρραξη, στην οποία οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους αντάλλασσαν λόγια, με τον Ραφίνια να μπαίνει στον... χορό, ακόμα και με πολιτικά, αφού λόγω τραυματισμού είχε μείνει εκτός πλάνων για τους Καταλανούς.

Έπειτα από αρκετά δευτερόλεπτα και με την αστυνομία να έχει παρέμβει για να εκτονωθεί γρήγορα η κατάσταση, τα μέλη των «αιωνίων» αντιπάλων χωρίστηκαν και εκείνα της Ρεάλ έμειναν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν το υπέρ τους 2-1.

VINÍCIUS JR defendiendo este escudo ante los ladrones del Barcelona 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/9cDzVN7Xsu — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025

🚨 ¡SE LÍA EN EL FINAL DEL PARTIDO EN EL BERNABÉU! 🚨



👉 Trifulca entre ambos banquillos en los compases finales del encuentro.



Vía DAZN pic.twitter.com/Cx8mDq0Byz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025

Vinicius asking Yamal to speak up. My GOAT 😭🤍 pic.twitter.com/9yKjJEs03s — Dr Yash  (@YashRMFC) October 26, 2025

sport-fm.gr