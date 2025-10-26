Διπλό για την Ένωση επί του Αχιλλέα

Με το διπλό έφυγε η FABRICCA Ε. Ν. Παραλιμνίου, επικρατώντας με 84-66 επί του Αχιλλέα με κορυφαίο παίκτη τον Rawlls με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ισορροπημένο ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Αχιλλέα να είναι μπροστά στο σκορ με 9-4 στο 4’ και την Ένωση να παίρνει προβάδισμα με 15-9 έπειτα από το τρίποντο του Thompson (6’). Στο 9’ ο Reynolds με βολή έφερε το παιχνίδι στα ίσα (17-17), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε σε 20-22. Στη δεύτερη περίοδο έπεσε ο ρυθμός με τις δύο ομάδες να παίζουν πιο αμυντικά.

Το σκορ ήταν στο ισόπαλο 25-25 στο 14’ και με τρίποντο του Γεωργίου οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 28-25. Η διαφορά ανέβηκε στο +5 στο 18’ και το ημίχρονο έληξε σε 33-36.

Η ομάδα του Παραλιμνίου ανέβασε ρυθμούς στην επίθεση και με τρεις εύστοχες βολές του Rawlls στο 29’ ανέβασε τη διαφορά στο +12 (64-52. Στην τελευταία περίοδο κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο μέχρι το τέλος και πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με 84-66.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 33-36, 52-64, 66-84

Αχιλλέας (Ευριπίδησ Ανδρέου): Pass 17(1), Μιλίνκοβιτς 5(1), Andrews 2, Cole 15(3), Reynolds 20, Νεοφύτου, Παναγιώτου 2, Αντρέου, Σαζπαζίδης, Κωνσταντίνου 5

FABRICCA Ε. Ν. Παραλιμνίου(Παναγιώτης Γιανναράς): Thompson 10(1), Rawlls 24(3), Williams 12, Σολωμού 10, Asberry 1, Γιανναράς 15(4), Χαραλάμπους 3(1), Κουζαπας Γεωργίου 5(1), Χαρζηκωνσταντής, Σάββα 4, Ζαρμπάλας