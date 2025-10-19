ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με φουλ... επίθεση ο Μπεργκ και επιστροφή Γιόβετιτς

Οι επιλογές Μπεργκ για την αναμέτρηση στο «Αμμόχωστος» κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Mε πολλούς παίκτες που θεωρούνται επιθετικογενείς παρουσιάζεται η Ομόνοια στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Στα αξιοσημείωτα είναι η επάνοδος του Γιόβετιτς ενώ στην ενδεκάδα μαζί με τον Μαυροβούνιο είναι επίσης οι Τάνκοβιτς, Μαέ και Σεμέδο.

Η ενδεκάδα αποτελείται από τους: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, Μαέ

Διαβαστε ακομη