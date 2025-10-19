ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «αποζημίωση» να έρθει με το ιστορικό διπλό

Σε ρυθμούς... σεντονιού ξανά η Πάφος FC.

Δεν είναι και το πιο εύκολο ταξίδι αφού η διάρκειά του είναι κοντά στις έξι ώρες, όμως στην Πάφος FC ελπίζουν ότι θα «αποζημιωθούν» με τα πρώτα χαμόγελα της νίκης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το βράδυ (19:45) θα κοντραριστεί με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η επιβίβαση είναι προγραμματισμένη για το πρωϊνό της Δευτέρας (γύρω στις 08:00). Και, κακά τα ψέματα, είναι ένας αντίπαλος που προσφέρεται για την πρώτη νίκη μετά από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Πειραιώς (εκτός έδρας) και την ήττα εντός από την πανίσχυρη Μπάγερν.

Η επιστροφή στις υποχρεώσεις μετά τη διακοπή συνοδεύτηκε από τεσσάρα επί του Εθνικού Άχνας και, με την αυτοπεποίθηση σε καλά επίπεδα, θα προσπαθήσει για ακόμη έναν εκτός έδρας αγώνα φέτος να μην χάσει. Μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία στην Ευρώπη και τρία διπλά εντός των τειχών.

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως πέραν των παικτών που δεν είναι στη λίστα (Μπρίτο, Παπαδούδης, Όντεφαλκ και Μίμοβιτς) και του τραυματία Πεδράο, όλοι οι άλλοι είναι στις επάλξεις. Και έτσι αυτό φέρνει κάποιες… σπαζοκεφαλιές στον Καρσέδο όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας μέσα από ένα ποιοτικότατο ρόστερ.

