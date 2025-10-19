Πατά... γρασίδι για πρώτη φορά ο Γιόβετιτς

Στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για την αναμέτρηση της Ομόνοιας με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος» βρίσκεται ο Στέφαν Γιόβετιτς.

Και όμως, μπορεί να είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, είναι η πρώτη φορά φέτος που θα παίξει στο κυπριακό πρωτάθλημα κατά τη φετινή σεζόν.

Στην πρεμιέρα της Ομόνοιας, που ήταν με τον Εθνικό Άχνας (31/08), καθώς είχε αναβληθεί η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής, είχε επιλεχθεί να μείνει εκτός για ξεκούραση. Στη συνέχεια όμως τραυματίστηκε και για 1,5 μήνα ήταν εκτός επιλογών.

Πλέον ο Χένινγκ Μπεργκ έχει ένα έξτρα όπλο στα χέρια του και η επιθετική γραμμή των πρασίνων γίνεται ακόμη πιο ισχυρή.