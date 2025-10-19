Κωστή: «Έδωσαν την ψυχή τους οι παίκτες μου»

«Μου αρέσει να λέω αλήθειες. Βλέπω πρόσωπα που συνεργάστηκα και θέλω να δηλώσω ευγνώμων που ήμουν 5 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο λόγος που εξελίχθηκα προπονητικά και απέκτησα γνώσεις και μπορώ να εργάζομαι. Είναι μία αλήθεια που θέλω να πω δημόσια και είναι κάτι το οποίο εύχομαι σε νέους προπονητές.

Σήμερα, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Υπηρετούμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δυστυχώς αυτή στην άμυνα απαιτεί πολλή ενέργεια και αυτό μας κοστίζει. Όσο είχαμε την ενέργεια αυτή νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Ίσως να φταίω και εγώ που βιάστηκα να κάνω τις αλλαγές.

Το σημαντικό είναι ότι αντιδράσαμε μετά το άσχημο παιχνίδι με την ΕΝΠ. Θέλω να κρατήσω αυτή την αισιοδοξία για τη συνέχεια. Έδωσαν την ψυχή τους οι παίκτες μου»