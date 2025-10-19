Άλωσε την «ΟΠΑΠ Αρένα» ο ΠΑΟΚ!

Μπάμπα και Κωνσταντέλιας πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που είχε σε σπουδαία βραδιά και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κερδίσει σε κανένα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας την περσινή σεζόν, φέτος όμως έχει 2/2 και ηγείται πλέον της κούρσας στη βαθμολογία της Stoiximan Super League. Αυτή τη φορά θύμα της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν η ΑΕΚ που τη λύγισε με 2-0 στην OPAP Arena χάρη στα γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν το προβάδισμα στο 45ο λεπτό, λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Τάισον είδε την εκτέλεσή του να σταματά στο τοίχος, ακολούθως έδωσε στον Ζίβκοβιτς κι αυτός βρήκε τον Μπάμπα αφύλακτο στη μικρή περιοχή. Ο Γκανέζος δεν είχε πρόβλημα από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 49ο λεπτό οι ασπρόμαυροι βρήκαν το δεύτερο γκολ. Ο Μουκουντί πιέστηκε από τον Ζίβκοβιτς και έκανε λάθος, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε τον Στρακόσα, τον άδειασε με υπέροχη προσποίηση και εκτέλεσε προ κενής εστίας.

Η Ένωση είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 36ο λεπτό, όμως η σκαστή κεφαλιά του Γκρούγιτς μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή.

Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ (με 17 βαθμούς) την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί τον Βόλο στην Τούμπα, ενώ η ΑΕΚ (που έμεινε στους 16) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Πώς παρέταξαν τις ομάδες οι δύο προπονητές

Ο Αρόλντ Μουκουντί ήταν το ερωτηματικό για την ενδεκάδα της ΑΕΚ, όμως ο Καμερουνέζος στόπερ το πάλεψε και ξεκίνησε κανονικά. Ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός κράτησε στον πάγκο τον Πινέδα και ξεκίνησε στο βασικό σχήμα τον Γκρούγιτς.

Στην αντίπερα όχθη προτιμήθηκε ο Κεντζιόρα στο πλάι του Λόβρεν, ενώ στον πάγκο έμεινε και ο Καμαρά με τους Μεϊτέ και Οζντόεφ να ξεκινούν στο βασικό σχήμα. Οι υπόλοιπες επιλογές δε συνιστούσαν έκπληξη, ενώ και ο αρχηγός Ζίβκοβιτς ξεκίνησε βασικός για τον ΠΑΟΚ.

Η κεφαλιά του Γκρούγιτς σταμάτησε στο δοκάρι, το τελείωμα του Μπάμπα βρήκε στόχο

Οι ασπρόμαυροι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι. Μετά από ολέθριο λάθος του Γκρούγιτς, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα και ο Γιακουμάκης πλάσαρε, αλλά ο Στρακόσα έπεσε στη γωνιά του και επενέβη σωτήρια.

Η αμέσως επόμενη καλή στιγμή ήταν και πάλι για τον ΠΑΟΚ με το δυνατό σουτ που δοκίμασε ο Τάισον στο έβδομο λεπτό, όμως η προσπάθειά του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

Η Ένωση δυσκολευόταν να απειλήσει τα καρέ του Τσιφτσή, ωστόσο μετά το 15′ βρήκε τη λύση. Στο 18ο λεπτό ο Ρότα δοκίμασε το σουτ από το ύψος της περιοχής και η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Από αυτό ο Μαρίν με γλυκιά εκτέλεση κόρνερ βρήκε τον Βίντα και ο Κροάτης στόπερ με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς την εστία, αλλά ο Τσιφτσής απομάκρυνε σωτήρια.

Στο 25ο λεπτό η ΑΕΚ ξεχύθηκε ταχταχύτατα στην αντεπίθεση με Κουτέσα και Γιόβιτς, ο Σέρβος μπήκε στην περιοχή αλλά κινήθηκε αρκετά πλάγια με τον Τσιφτσή να βγαίνει, να του κλείνει το οπτικό πεδίο και εν τέλει να παραχωρεί κόρνερ.

Τρία λεπτά μετά οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να προηγηθούν. Ο Βίντα μοίρασε ωραία στον Ρότα, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα και βρήκε τον Κοϊτά. Ο Μαυριτανός έκανε το κοντρόλ και το σουτ, ο Τσιτφτσής τον σταμάτησε με ωραία επέμβαση. Η μπάλα όμως ήρθε πάνω στον Κοϊτά και ουσιαστικά σε κενή εστία την έστειλε εκτός.

Οι παίκτες του Νίκολιτς όσο περνούσε η ώρα πατούσαν περισσότερο στην περιοχή των φιλοξενούμενων και στο 36′ έφτασαν ακόμη πιο κοντά στο να προηγηθούν ξανά από στατική φάση του Μαρίν. Αυτή τη φορά ο Γκρούγιτς έπιασε μια ωραία σκαστή κεφαλιά η οποία σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Μετά το 40ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έγινε πιο απειλητικός και πριν από την εκπνοή βρήκε εκείνος το γκολ. Ο Τάισον εκτέλεσε ένα φάουλ πάνω στο τοίχος, ο Βραζιλιάνος πήρε εκ νέου την μπάλα και την έδωσε στον Ζίβκοβιτς, αυτός κινήθηκε ταχύτατα από τα αριστερά και με ωραίο γύρισμα βρήκε αμαρκάριστο τον Μπάμπα που σκόραρε στην καλύτερη στιγμή του στο πρώτο μέρος.

Ο Κωνσταντέλιας πάγωσε τη Φιλαδέλφεια με μαγική ενέργεια και ο ΠΑΟΚ έφυγε με το διπλό

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα γρήγορο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουκουντί πιέστηκε από τον Ζίβκοβιτς και έκανε λάθος, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε τον Στρακόσα, τον άδειασε με υπέροχη προσποίηση και σκόραρε προ κενής εστίας.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ που πλέον ήταν υπέρ τους και κρατούσαν την μπάλα στα πόδια τους για να βρουν κι άλλο γκολ, ενώ οι κιτρινόμαυροι προσπαθούσαν να συλλέξουν τα κομμάτια τους. Ο Νίκολιτς προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα και έκανε τέσσερις αλλαγές στο 55′.

Η πρώτη φάση της Ένωσης στο δεύτερο μέρος ήταν στο 60ο λεπτό. Ο Γιόβιτς έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε υπό πίεση, με τον Τσιφτσή να μαζεύει την μπάλα.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ψάχνει την επιστροφή στο ματς, αλλά ο ΠΑΟΚ έλεγχε την κατάσταση χωρίς να νιώθει ιδιαίτερη πίεση. Μάλιστα, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τους γηπεδούχους, όταν ο Μουκουντί αποβλήθηκε στο 86ο λεπτό, μετά από φάουλ στον Ντεσπόντοβ.

Η ομάδα του Νίκολιτς έκανε ουσιαστικά την πρώτη της μεγάλη φάση στο 90+1′, όταν ο Πιερό, μέσα από τη μικρή περιοχή, απείλησε με κεφαλιά, ύστερα από σέντρα του Πινέδα, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Τα επόμενα λεπτά των καθυστερήσεων κύλησαν χωρίς κάποια άλλη μεγάλη φάση, με τον ΠΑΟΚ τελικά να φεύγει θριαμβευτής από την OPAP Arena. Χάρη σε αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου φιγουράρει πλέον μόνο πρώτη στη βαθμολογία.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Ζοάο Μάριο (55′ Πιερό), Μαρίν (55′ Ελίασον), Κουτέσα (55′ Πινέδα), Γιόβιτς, Κοϊτά (55′ Μάνταλος).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (71′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον (71΄Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Γιακουμάκης.

