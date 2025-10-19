ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καθαρός... αέρας για την Πάφος FC και η τριπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καθαρός... αέρας για την Πάφος FC και η τριπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής.

H Πάφος FC αναπνέει μόνη της τον καθαρό αέρα της κορυφής μετά τις απώλειες του ΑΠΟΕΛ εντός έδρας με τον Ολυμπιακό. Οι γαλαζοκίτρινοι γλίτωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις και έτσι είναι πλέον στο -2 από την πρώτη θέση. 

Συγκατοικούν πλέον με άλλες δύο ομάδες στη 2η θέση με Ομόνοια που έκανε ανατροπή επί της Ε.Ν. Ύψωνα και τον Άρη ο οποίος έκανε... πάρτι απέναντι στην ΑΕΛ (4-0). 

Στα αξιοσημείωτα της 7ης στροφής του πρωταθλήματος, τα πολλά γκολ αφού είχαμε 22 γκολ.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάφος FC - Εθνικός Άχνας 4-0

(17' Λουίζ, 48' Κίνα, 85' Ντράγκομιρ, 89' Άντσερον)

Ανόρθωση - Ακρίτας Χλώρακας 2-2

(12΄ Φουρτάδο, 83΄ Αμποάκι, 40΄ Ρομό, 88΄ Χατζηβασίλης)

Ένωση - ΑΕΚ 0-2

(29΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 49΄ Ιβάνοβιτς)

Απόλλων - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

(80΄ πέν. Μάρκες)

Ε.Ν.Ύψωνα - Ομόνοια 1-2

(7΄ Λίπσκι / 75΄ Μαέ, 89΄ Χατζηγιοβάνης)

Άρης - ΑΕΛ 4-0

(48΄, 84΄Νίκολιτς, 56΄Μαγιαμπέλα, 61΄Μοντνόρ)

ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός 2-2

(90΄ Μέουρερ, 90+1΄ Σωτηρίου / 7΄ Πικής, 18΄ Ταβάρες)

 

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας - Ένωση

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

17:00 Ακρίτας - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ανόρθωση - Άρης

19:00 ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ομόνοια - Πάφος FC

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η «αποζημίωση» να έρθει με το ιστορικό διπλό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καθαρός... αέρας για την Πάφος FC και η τριπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προσπάθησε αρκετά αλλά αποκλείστηκε η Sabbianco Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπλόκο του Άρη στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Κωστή: «Έδωσαν την ψυχή τους οι παίκτες μου»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Ένα παιχνίδι που το κάναμε δύσκολο εμείς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Μία πειστική νίκη»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Άρη στην ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η χορταστική ισοπαλία στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Απογοητευτική εμφάνιση»

ΑΕΛ

|

Category image

«Εμφανίστηκε» στο 90΄ ο ΑΠΟΕΛ και πήρε την... μπουκιά από τον Ολυμπιακό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γιανέφσκι: «Κρίμα που δεν τα καταφέραμε»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αφεντικό της Λεμεσού ο Άρης!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε το σπίτι της Λίβερπουλ η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν τα παρατήσαμε, πιέζαμε διαρκώς»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη