ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καθαρός... αέρας για την Πάφος FC και η τριπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση

H Πάφος FC αναπνέει μόνη της τον καθαρό αέρα της κορυφής μετά τις απώλειες του ΑΠΟΕΛ εντός έδρας με τον Ολυμπιακό. Οι γαλαζοκίτρινοι γλίτωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις και έτσι είναι πλέον στο -2 από την πρώτη θέση.

Συγκατοικούν πλέον με άλλες δύο ομάδες στη 2η θέση με Ομόνοια που έκανε ανατροπή επί της Ε.Ν. Ύψωνα και τον Άρη ο οποίος έκανε... πάρτι απέναντι στην ΑΕΛ (4-0).

Στα αξιοσημείωτα της 7ης στροφής του πρωταθλήματος, τα πολλά γκολ αφού είχαμε 22 γκολ.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάφος FC - Εθνικός Άχνας 4-0

(17' Λουίζ, 48' Κίνα, 85' Ντράγκομιρ, 89' Άντσερον)

Ανόρθωση - Ακρίτας Χλώρακας 2-2

(12΄ Φουρτάδο, 83΄ Αμποάκι, 40΄ Ρομό, 88΄ Χατζηβασίλης)

Ένωση - ΑΕΚ 0-2

(29΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 49΄ Ιβάνοβιτς)

Απόλλων - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

(80΄ πέν. Μάρκες)

Ε.Ν.Ύψωνα - Ομόνοια 1-2

(7΄ Λίπσκι / 75΄ Μαέ, 89΄ Χατζηγιοβάνης)

Άρης - ΑΕΛ 4-0

(48΄, 84΄Νίκολιτς, 56΄Μαγιαμπέλα, 61΄Μοντνόρ)

ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός 2-2

(90΄ Μέουρερ, 90+1΄ Σωτηρίου / 7΄ Πικής, 18΄ Ταβάρες)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας - Ένωση

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

17:00 Ακρίτας - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ανόρθωση - Άρης

19:00 ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ομόνοια - Πάφος FC