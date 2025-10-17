Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ως εκ τούτου η συμμετοχή του στο παιχνίδι κρίνεται για την ώρα αμφίβολη. Από την άλλη, ο Γουίλι Σεμέδο επέστρεψε στην Κύπρο και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Το θέμα με τον Σεμέδο έχει να κάνει καθαρά με την κούραση των συνεχόμενων αγώνων, τόσο με την Ομόνοια όσο και με την Εθνική του. Για τον Άγγελο Ανδρέου υπάρχει αναμονή για τη γνωμάτευση του ιατρικού επιτελείου. Θυμίζουμε πως υπέστη κάταγμα στη μύτη στο παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Πάντως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Φαμπιάνο-Σεμέδο, στην Ομόνοια δεν θέλουν να πάρουν το παραμικρό ρίσκο. Εάν δεν είναι 100% έτοιμοι να βοηθήσουν, τότε, δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο «Αμμόχωστος». Κι αυτό διότι, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, την Ομόνοια την περιμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα εντός και εκτός συνόρων.