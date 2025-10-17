ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

Στην Ομόνοια περιμένουν, μέχρι και το Σάββατο, την τελευταία προπόνηση ενόψει του αγώνα με την EN Ύψωνα, για να δουν την κατάσταση των Φαμπιάνο, Σεμέδο και Ανδρέου.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ως εκ τούτου η συμμετοχή του στο παιχνίδι κρίνεται για την ώρα αμφίβολη. Από την άλλη, ο Γουίλι Σεμέδο επέστρεψε στην Κύπρο και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Το θέμα με τον Σεμέδο έχει να κάνει καθαρά με την κούραση των συνεχόμενων αγώνων, τόσο με την Ομόνοια όσο και με την Εθνική του. Για τον Άγγελο Ανδρέου υπάρχει αναμονή για τη γνωμάτευση του ιατρικού επιτελείου. Θυμίζουμε πως υπέστη κάταγμα στη μύτη στο παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Πάντως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Φαμπιάνο-Σεμέδο, στην Ομόνοια δεν θέλουν να πάρουν το παραμικρό ρίσκο. Εάν δεν είναι 100% έτοιμοι να βοηθήσουν, τότε, δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο «Αμμόχωστος». Κι αυτό διότι, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, την Ομόνοια την περιμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα εντός και εκτός συνόρων.

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πράσινη μαγεία στην Πόλη!

EUROLEAGUE

|

Category image

Φοβερή ανατροπή με... τετράποντο στο φινάλε και 3/3 για τον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Λύθηκαν τα πόδια μας μετά το δεύτερο γκολ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Το κυπριακό πρωτάθλημα έδωσε την ευκαιρία να παραμείνω πεινασμένος…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Άξιζε τη νίκη η Πάφος, δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση του διαιτητή»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νέα τεσσάρα της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έριξε τεσσάρα και πάει ανετότατη στο Καζακστάν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποφασιστικότητα αλλά και επίγνωση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο γκολ του Νταβίντ Λουίζ στην Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έφθασε τις 100 ο ΜVP

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σωτηρίου ή Ντράζιτς;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Πάφος FC κόντρα στον Εθνικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη