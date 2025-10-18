ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι τέσσερις παίκτες από τους οποίους ξεκινά σε κάθε αγωνιστική η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ είναι έτοιμοι να ηγηθούν κι αυτή την εβδομάδα. Οι Μπρόρσον, Λαΐφης, Σταφυλίδης και Μάγιερ, με έξι 90λεπτα, είναι έτοιμοι να γράψουν ακόμη ένα και να οδηγήσουν τους γαλαζοκίτρινους στην 6η φετινή νίκη και 5η συνεχόμενη! Βέβαια, το ότι είναι έτοιμοι οι «σωματοφύλακες» δεν σημαίνει ότι ο ΑΠΟΕΛ θα κερδίσει χωρίς προσπάθεια από το σύνολο των παικτών της ομάδας. Το αντίθετο, ο Ολυμπιακός διαθέτει αξιόμαχο σύνολο και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτό το έχει τονίσει στους παίκτες του ο Πάμπλο Γκαρσία όχι μια αλλά πολλές φορές.

Πρώτο πρόστιμο;

Σημειώνουμε ότι, αν ο Πιέρος Σωτηρίου δεν αγωνιστεί από την αρχή, θα είναι η πρώτη φορά φέτος που ο ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί χωρίς δυο Κύπριους και θα δεχθεί το πρώτο του πρόστιμο από την ΚΟΠ. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος και στο τέλος ίσως δούμε και πάλι δίδυμο Κύπριων παικτών στο αρχικό σχήμα...

ΑΠΟΕΛ

