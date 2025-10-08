Ο Τόμας Σοκολόφσκι στο πλευρό ξανά του Μπεργκ

Δίπλα και πάλι στον Μπεργκ θα βρίσκεται ο Τόμας Σοκολόφσκι αναλαμβάνοντας καθήκοντα Β' βοηθού προπονητή και θα έχει ως κύρια ευθύνη την ατομική ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, μέσω ανάλυσης βίντεο και εξειδικευμένων προπονήσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε παίκτη.

Ο Πολωνός τεχνικός συνεργάστηκε περύσι με το Χένινγκ Μπεργκ στην ΑΕΚ, ενώ όταν ο Νορβηγός τεχνικός έκανε την πρώτη του θητεία στην Ομόνοια το 2019-2022 ο πατέρας του Σοκολόφσκι ήταν σε αυτό το πόστο.

Ο 40χρονος θα αποτελέσει το δεξί χέρι του Χένινγκ Μπεργκ, ενισχύοντας τον τομέα της λεπτομέρειας και της ατομικής προόδου, στοχεύοντας στη συνολική αγωνιστική βελτίωση του ρόστερ.