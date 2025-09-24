ΠΟΛcast “Eκτός… Γηπέδου” : Γιατί ο Λιάσος Λουκά πήρε "διαζύγιο" από τον Ύψωνα

Τις δυσκολότερες έδρες, την ιστορία με τον ΠΑΟΚ αλλά και το απρόσμενο "διαζύγιο" του με τον Ύψωνα, εξιστορεί μεταξύ άλλων στο ΠΟΛcast «Εκτός…Γηπέδου” με τον Αλέξανδρο Βανέζο, ο Λιάσος Λουκά.

Με εξομολογητική διάθεση, ο κύριος Λουκά, αναφέρεται στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία και τις κορυφαίες στιγμές του ως ποδοσφαιριστής αλλά πλέον και ως προπονητής.