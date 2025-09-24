«Όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στο Εuropa League δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού του Ισραήλ»

Μη δυνατό χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού όλων των ομάδων του Ισραήλ από την UEFA ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας της χώρας, Sport5.co.il.

Σε αυτό αφού αναλύει τα δεδομένα, τους λόγους και ποιες χώρες κινούν τις διαδικασίες καταλήγει στο συμπέρασμα πως κάτι τέτοιο είναι μη πραγματοποιήσιμο.

Η αιτιολογία αυτού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα στηρίζεται στην παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη League Phase του Europa League τονίζοντας ότι μετά τη διεξαγωγή του σημερινού ματς της ομάδας με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο λόγω των δυσκολιών που θα προκύψουν αλλά και λόγω των κανονισμών που υπάρχουν.

«Ένα τελευταίο ζήτημα που σχετίζεται έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League. Προς μεγάλη χαρά του ισραηλινού ποδοσφαίρου, οι κίτρινοι θα ξεκινήσουν την αγωνιστική περίοδο απόψε με έναν αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Η παρουσία των κίτρινων δυσκολεύει πολύ την UEFA, σε περίπτωση ψηφοφορίας αποκλεισμού κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, τουλάχιστον σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης», αναφέρει και προσθέτει:

«Εάν η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλειστεί, τα αποτελέσματα εναντίον της θα παραμείνουν τα ίδια, ενώ οι ομάδες που δεν θα αγωνιστούν εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πρέπει να βγάλουν μια αριθμομηχανή και να λάβουν πόντους με τρόπο που θα αποτελεί έναν μέσο όρο βαθμών με βάση τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν μεταξύ άλλων ομάδων ανάλογα με τα επίπεδα ποιότητάς τους. Μια πολύ περίπλοκη ιστορία και φυσικά καθόλου… αθλητική. Κατά ειρωνικό τρόπο, όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην Ευρώπη (τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2026), θα είναι λιγότερο άξιο αναφοράς το ενδεχόμενο να αποβληθεί το Ισραήλ, και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή το θέμα δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», καταλήγει.