ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στο Εuropa League δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού του Ισραήλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στο Εuropa League δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού του Ισραήλ»

Ως μη δυνατό παρουσιάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις ένα δημοσίευμα ιστοσελίδας της χώρας.

Μη δυνατό χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού όλων των ομάδων του Ισραήλ από την UEFA ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας της χώρας, Sport5.co.il.

Σε αυτό αφού αναλύει τα δεδομένα, τους λόγους και ποιες χώρες κινούν τις διαδικασίες καταλήγει στο συμπέρασμα πως κάτι τέτοιο είναι μη πραγματοποιήσιμο.

Η αιτιολογία αυτού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα στηρίζεται στην παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη League Phase του Europa League τονίζοντας ότι μετά τη διεξαγωγή του σημερινού ματς της ομάδας με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο λόγω των δυσκολιών που θα προκύψουν αλλά και λόγω των κανονισμών που υπάρχουν.

«Ένα τελευταίο ζήτημα που σχετίζεται έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League. Προς μεγάλη χαρά του ισραηλινού ποδοσφαίρου, οι κίτρινοι θα ξεκινήσουν την αγωνιστική περίοδο απόψε με έναν αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Η παρουσία των κίτρινων δυσκολεύει πολύ την UEFA, σε περίπτωση ψηφοφορίας αποκλεισμού κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, τουλάχιστον σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης», αναφέρει και προσθέτει:

«Εάν η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλειστεί, τα αποτελέσματα εναντίον της θα παραμείνουν τα ίδια, ενώ οι ομάδες που δεν θα αγωνιστούν εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πρέπει να βγάλουν μια αριθμομηχανή και να λάβουν πόντους με τρόπο που θα αποτελεί έναν μέσο όρο βαθμών με βάση τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν μεταξύ άλλων ομάδων ανάλογα με τα επίπεδα ποιότητάς τους. Μια πολύ περίπλοκη ιστορία και φυσικά καθόλου… αθλητική. Κατά ειρωνικό τρόπο, όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην Ευρώπη (τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2026), θα είναι λιγότερο άξιο αναφοράς το ενδεχόμενο να αποβληθεί το Ισραήλ, και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή το θέμα δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», καταλήγει.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κόλλησαν στο μηδέν

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Καλοσκάμη πρωταγωνιστή η ΑΕΚ έκανε το «2 στα 2»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα με σβηστές μηχανές και… κορυφή για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ταρέμι φρόντισε να αρχίσει ιδανικά ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη