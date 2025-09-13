Άνοιξε τα χαρτιά για Λοΐζου ο Μπεργκ - Τοποθετήθηκε για Αγκουζούλ και Τάνκοβιτς

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά τη νίκη επί του Ακρίτα.

Για τον αγώνα: «Eίμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη. Ήταν σημαντικό που κερδίσαμε μετά τον αγώνα μετά τον Εθνικό. Πετύχαμε τρία ωραία γκολ. Ο Ράιαν σκόραρε στο ντεμπούτο του, ο Τάσος βρήκε δίχτυα στο δεύτερο παιχνίδι του, ενώ ο Σεμέδο έδειξε πόσο αποτελεσματικός είναι στο τελείωμα των φάσεων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εμφάνιση και τους τρεις βαθμούς».

Για το ρόστερ: «Δεν είμαι σίγουρος ότι η μεταγραφική περίοδος έχει ολοκληρωθεί για εμάς. Είχαμε είναι ένα ποδοσφαιριστή που έλειπε, ο Λοΐζου. Δεν ένιωθε πνευματικά έτοιμος. Θέλει να φύγει, υπάρχει μία πρόταση. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν εδώ σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πάντως το ρόστερ για να διαφοροποιηθούμε στους αγώνες αν χρειαστεί».

Για τον Λοΐζου: «Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει μία πρόταση από το Ισραήλ. Ξέρω ότι πνευματικά να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ο Λοΐζου είναι γνωστό ότι θέλει να παίξει στο εξωτερικό, υπήρχαν συζητήσεις και στο παρελθόν. Ο Λοΐζου είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα και σαν νεαρός εξελίχθηκε και να θέλει να πάει σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα το καταλαβαίνουμε. Όμως τώρα δεν συμβαίνει αυτό και δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ποδόσφαιρο έχει συμβούλους τοπ επιπέδου, oι σύμβουλοι του Λοΐζου δεν είναι, διαφωνώ με τις συμβουλές που του δίνουν. Αν δεν θέλει να παίξει για την Ομόνοια, θα θέλαμε να παίξει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα».

Για τον Αγκουζούλ: «Αγωνίστηκε για πρώτη φορά είναι ένας καλός παίκτης έχει καλό αριστερό πόδι και ήταν μια καλή αρχή για τον ίδιο»

Για τον Τάνκοβιτς: «Είχε ένα τραυματισμό, δεν έκανε αρκετές προπονήσεις μαζί μας και αφού το σκορ ήταν ιδανικό δεν ρισκάραμε. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, θα μπει σταδιακά στην ομάδα».