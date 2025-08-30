ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα στην Τζιρόνα μέχρι το 2030 ο Ουναΐ!

Παίκτης της Τζιρόνα με κάθε επισημότητα είναι ο Αζεντίν Ουναΐ με την ομάδα της Καταλονίας να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα πέντε χρόνια!

Λίγες ώρες μετά τη διαρροή της φωτογραφίας του στο γήπεδο της καταλανικής ομάδας, αλλά και τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με αυτή, ο Μαροκινός είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της!

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής που πέρυσι εντυπωσίασε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, σκοράροντας πέντε τέρματα σε 37 ματς, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

 

