Επίσημα στην Τζιρόνα μέχρι το 2030 ο Ουναΐ!

Επίσημο του Αζεντίν Ουναΐ στην Τζιρόνα!

Λίγες ώρες μετά τη διαρροή της φωτογραφίας του στο γήπεδο της καταλανικής ομάδας, αλλά και τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με αυτή, ο Μαροκινός είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της!

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής που πέρυσι εντυπωσίασε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, σκοράροντας πέντε τέρματα σε 37 ματς, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

sportfm.gr