LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Άρης 0-0

Δημοσιευτηκε:

Με ξεκάθαρο φαβορί η αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Για το δύο στα δύο θα πάει στη Λάρνακα (19:00) ο Άρης για να παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου, σε μία αναμέτρηση που είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση της νίκης.

Μετά την επικράτηση στην πρεμιέρα επί του Απόλλωνα, οι πράσινοι της Λεμεσού δεν θέλουν να πέσουν στην παγίδα των «περιστεριών» που με την ισοπαλία που πήραν κόντρα στην Ανόρθωση και τη συνολική τους παρουσία απέδειξαν πως και φέτος θα πωλήσουν ακριβά το τομάρι τους.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

89΄ - Τρομερή επέμβαση από τον Κόστιτς μετά από πλασέ του Γκομίς.

50΄ - Δυνατό σουτ από τον Μαγιαμπέλα από το ύψος της μεγάλης περιοχής, βρήκε έτοιμο τον Κόστιτς.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

44΄ - Kαλή φάση για την Ομόνοια Αραδίππου αλλά το σουτ από τον Κάνο με το αριστερό, δεν βρήκε στόχο.

33΄ - Απειλεί η Ομόνοια Αραδίππου με τον Γιανσάν ο οποίος με αριστερό σουτ, ανάγκασε τον Βανά Άλβες σε απόκρουση.

17΄ - Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος πλάσαρε τον Κόστιτς που του είπε όχι.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Kόστιτς, Αντωνίου, Θεοχάρους, Τελάντερ, Κάνο, Βαν Μούλεμ, Έντουαρντς, Καλλής, Μουαντίμπ (65΄ Ποντικός), Φατάι, Γιανσάν (82΄ Ρινγκ).

ΑΡΗΣ: Άλβες, Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Καλούλου, Κορέια, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μαγιαμπέλα (82΄ Σεμέδο), Μοντνόρ (65΄ Μοντνόρ), Κακουλλή (46΄ Κβιλιτάια), Κοκόριν (65΄ Γκάουσταντ).

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42΄ Φατάι / 52΄ Χαραλάμπους

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

