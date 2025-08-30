Εκτός με Κύπρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπo!

Η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι με την Κύπρο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης προτίμησε να προφυλάξει και να ξεκουράσει τον Greek Freak, με δεδομένο πως σε λιγότερο από 20 ώρες από τη λήξη του αποψινού αγώνα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία σε ένα κομβικό ματς (31/8, 15:00).

Αναλυτικά η σύνθεση: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο

Sport24.gr