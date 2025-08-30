ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ίδρωσε αλλά επιτέλους νίκη για τη Γιουνάιτεντ

Χαμόγελα για Αμορίμ και φίλους της Μάντσεστερ αν και με μπόλικο άγχος.

Μία νίκη που ήθελε απεγνωσμένα και με κάθε κόστος κατάφερε να πανηγυρίσει, έστω και μετά από θρίλερ με την Μπέρνλι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League.

Με πέναλτι του αρχηγού, Μπρούνο Φερνάντες, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 3-2 και εκτός από τους τρεις πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα, «αγόρασαν» και ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Πολύ «σκληρό καρύδι» αποδείχθηκε η Μπέρνλι, η οποία ισοφάρισε δύο φορές μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, Άντονι, εξελίχθηκε σε «μοιραίο» παίκτη των φιλοξενούμενων, μιας και ήταν αυτός που στις καθυστερήσεις υπέπεσε σε ένα εντελώς αρχείαστο πέναλτι πάνω στον Ντιαλό.

Η Μπόρνμουθ «προσγείωσε... ανώμαλα» την Τότεναμ, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη της ήττα μετά από δύο νίκες, και μάλιστα, μέσα στο Λονδίνο, ενώ η Σάντερλαντ με τρομερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά έφερε να πάνω κάτω στο ματς με την Μπρέντφορντ (2-1).

Τέλος, η Έβερτον με τη δεύτερη σερί νίκη της, αυτή τη φορά εκτός έδρας (3-2), δεν επέτρεψε στη Γουλβς να πάρει βαθμό ή, βαθμούς.

Δύο γκολ σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού έφεραν στην Τσέλσι την πρώτη εφετινή νίκη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και δεύτερη στο πρωτάθλημα, στο εναρκτήριο ματς της 3ης αγωνιστικής της Premier League, με 2-0 επί της αξιόμαχης Φούλαμ.

Το γκολ του Ζοάο Πέδρο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και του Εντσο Φερνάντες με πέναλτι στο ξεκίνημα του δεύτερου έφεραν τους «μπλε» σε θέση οδηγού, με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα να μην μπορεί να... επιστρέψει και να γνωρίζει έτσι την πρώτη εφετινή της ήττα (προερχόταν από ισάριθμες ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Τσέλσι-Φούλαμ                  2-0

(45'+9 Ζοάο Πέδρο, 56' πέν. Φερνάντες)

Γουλβς-Εβερτον                 2-3

(21' Τσαν, 79' Γκόμες - 7' Μπέτο, 33' Εντιαγέ, 55' Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ-Μπέρνλι 3-2

(27' αυτ. Κούλεν, 57' Εμπεμό, 90'+7 πέν. Φερνάντες - 55' Φόστερ, 66' Άντονι)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ         2-1

(82' πέν. Λι Φι, 90'+6 Ισιντορ - 77' Τιάγκο) 

Τότεναμ-Μπόρνμουθ              0-1

(5' Εβανίλσον) 

Λιντς-Νιουκάστλ               19:30

Κυριακή

Μπράϊτον-Μάντσεστερ Σίτι

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ

Λίβερπουλ-Αρσεναλ

Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας

 

Βαθμολογία (σε 2αγ.)

Τσέλσι             7 -3αγ.

Άρσεναλ            6

Τότεναμ            6 -3αγ.

Λίβερπουλ          6

Έβερτον            6 -3αγ.

Σάντερλαντ         6 -3αγ.

Μπόρνμουθ          6 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ    4

Μάντσεστερ Γιουν.  4 -3αγ.

Μάντσεστερ Σίτι    3

Μπέρνλι            3 -3αγ.

Μπρέντφορντ        3 -3αγ.

Λιντς              3

Κρίσταλ Πάλας      2

Φούλαμ             2 -3αγ.

Νιούκαστλ          1

Άστον Βίλα         1

Μπράιτον           1

Γουέστ Χαμ         0

Γουλβς             0 -3αγ.

 

ΔΙΕΘΝΗ

