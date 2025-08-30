Καθάρισε... σβηστά τη Φούλαμ και ανεβαίνει η Τσέλσι

Αποφασισμένη να αφήσει πίσω της την απώλεια της πρεμιέρας απέναντι την Κρίσταλ Πάλας δείχνει η Τσέλσι. Με νέα εξαιρετική εμφάνιση, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα κέρδισε... σβηστά με 2-0 τη Φούλαμ, πήρε δεύτερη στη σειρά νίκη και έφτασε τους 7 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές στην Premier League.

Την ίδια ώρα, το σύνολο του Μάρκο Σίλβα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν μετά τις κολλητές ισοπαλίες κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον.

Η Φούλαμ, πάντως, ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο και μάλιστα ήταν αυτή που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, παγώνοντας προσωρινά το «Στάμφορντ Μπριτζ». Παρόλα αυτά, μετά από εξέταση του VAR το γκολ του Κινγκ στο 22ο λεπτό δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ και το 0-0 παρέμεινε προς ανακούφιση των «μπλε». Ο τραυματισμός του Ντέλαπ και οι αρκετές διακοπές έφεραν έξτρα... δεκάλεπτο στο πρώτο μέρος, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Τσέλσι για να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια χάρη στο τέρμα του Ζοάο Πέδρο (45'+9') που έφτιαξε ο Έντσο Φερνάντες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο δεύτερο 45λεπτο. Ψυχολογία και σκορ ήταν μαζί τους, με αποτέλεσμα να κρατήσουν στο μισό γήπεδο τη Φούλαμ και να βρουν για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν κέρδισαν πέναλτι και ο Έντσο Φερνάντες από τα 11 βήματα για το 2-0 στο 56ο λεπτό.

Το παιχνίδι επί της ουσίας τελείωσε... σχετικά νωρίς, η Τσέλσι διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της και πήρε δεύτερο σερί τρίποντο μετά το 5-1 στην έδρα της Γουέστ Χαμ την περασμένη αγωνιστική, δείχνοντας πολύ καλό πρόσωπο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0

(45+9' Ζοάο Πέδρο, 56' πεν. Φερνάντες)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)