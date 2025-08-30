«Πάτησε» Ρώμη ο Τσιμίκας: «Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς»

Ο Κώστας Τσιμίκας πολύ σύντομα θα είναι πλέον παίκτης της Ρόμα, αφού βρίσκεται ήδη στην αιώνια πόλη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «τζαλορόσι».

Ο Greek Scouser έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στη Λίβερπουλ αποχωρεί από το λιμάνι και θα βρίσκεται, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, στην ομάδα του Γκασπερίνι με τη μορφή δανεισμού.

«Ανυπομονώ να σας δω όλους από κοντά» ανέφερε στο πρώτο του μήνυμα προς τους οπαδούς.

🟡🔴🇬🇷 Kostas Tsimikas has arrived in Roma to sign in as new AS Roma player.



Deal done yesterday with #LFC on loan until June 2026. @gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/cB7hRzjsG0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

