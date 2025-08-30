Πολυβόλο η Άιντραχτ, σοκ στο 90+4΄ για τη Λεβερκούζεν
Η δράση του Σαββάτου στη 2η στροφή της Bundesliga.
«Μηχανή» των... γκολ μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο ξεκίνημα της φετινής Bundesliga.
Μετά το 4-1 επί της Βέρντερ στην πρεμιέρα, έστησε νέο «πάρτι» εκτός έδρας και με 3-1 επί της Χοφενχάιμ έκανε το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Μετά τις ήττες που γνώρισαν στην πρεμιέρα, Λειψία και Στουτγκάρδη «άνοιξαν λογαριασμό», οι «κόκκινοι ταύροι» με 2-0 εντός επί της Χαϊντενχάιμ, που δεν έχει ακόμη βαθμό, οι «Σουβοί» επίσης εντός, με 1-0 επ/ι της Γκλάντμπαχ.
Η Στουτγκάρδη είχε τον ήρωά της στην αναμέτρηση. Ο 20χρονος Ισπανός μέσος, Σέμα Αντρές, πέρασε στο ματς στο 64' και 15 λεπτά μετά πέτυχε το «χρυσό» γκολ με το οποίο οι «Σουηβοί» έκαναν «σεφτέ» στο πρωτάθλημα με το 1-0 επί της Γκλάντμπαχ.
Η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, παρότι προηγήθηκε στη Βρέμη με 2-0 και 3-1 της Βέρντερ, στο φινάλε οι γηπεδούχοι «έσωσαν την παρτίδα» (3-3), αν και από το 63' αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε ο Σταρκ). Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2
(19' Τσβιγκάλα, 59' Ουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3
(44' πέν. Ρ. Σμιντ, 73' Ι. Σμιντ, 90'+4 Κουλιμπαλί - 5', 64'πέν. Σικ, 35' Τίλμαν)
Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0
(48' Μπαουμγκάρτνερ, 78' Καρντόσο)
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0
(79' Αντρές)
Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
(90'+1 Πρόμελ - 7', 27' Ντοαν, 51' Ουζούν)
Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 19:30
Κυριακή 30/08
Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8
Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6 -2αγ.
Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.
Μπάγερν 3
Βόλφσμπουργκ 3
Άουγκσμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Κολονία 3
Στουτγκάρδη 3 -2αγ.
Χοφενχάιμ 3 -2αγ.
Λειψία 3 -2αγ.
Ντόρτμουντ 1
Αμβούργο 1 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 1 -2αγ.
Μπάγερ Λεβερκούζεν 1 -2αγ.
Βέρντερ Βρέμης 1 -2αγ.
Μάιντς 0
Φράιμπουργκ 0
Χαϊντενχάιμ 0 -2αγ.