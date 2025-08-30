LIVE: Ολυμπιακός - Ανόρθωση 2-1
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μάχη με φόντο το πρώτο τρίποντο στο ΓΣΠ.
Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Ανόρθωση μπήκαν με το αριστερό στο νέο μαραθώνιο. Οι μαυροπράσινοι ηττήθηκαν εκτός από την ΑΕΛ ενώ οι κυανόλευκοι έφεραν ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου.
Απόψε (19:00) αναμετρώνται στο ΓΣΠ, σε έναν αγώνα αμφίρροπο που δεν χωράνε προγνωστικά. Αμφότερες θα ψάξουν τη νίκη ώστε να αποκτήσουν δυναμική και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
73' - Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μπράντονιτς να πλασάρει πάνω στον Παναγή που είπε όχι.
- Ξεκίνησε το β΄ μέρος
- Τέλος α΄ ημιχρόνου
30΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Mετά από μάχες στον αέρα, ο Ζοάο Μάριο με κεφαλιά νίκησε για δεύτερη φορά τον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης.
14΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Γκολάρα από τον Ίντζια, ο οποίος με δεξί βολέ νίκησε τον Παναγή και άνοιξε το σκορ.
- Ξεκίνησε ο αγώνας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Ντζέπαρ, Τότσκα, Φερνάντες, Καλογήρου, Ταβάρες (80΄ Μπαϊροβιτς), Κονομής, Μπακαδήμας, Γκόμες (80΄ Χαραλάμπους), Μπαρμπόσα (65΄ Στεφάνου), Ίντζια (65΄ Μπράντονιτς).
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι, Σατίν, Ντα Σίλβα (46΄ Κίκο), Κατελάρης (62΄ Κατελάρης), Αρτυματάς, Ρίτσαρντ (74΄ Σόσα), Αμποάγκι, Κις (62΄ Θεοδώρου), Αγκουστίν (46΄ Ιωάννου), Βούκιτς.
ΣΚΟΡΕΡ: 14΄ Ίντζια, 30΄ Ζοάο Μάριο /-
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 70΄ Σατίν
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Σολωμού Δημήτρης
ΑVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης