LIVE: Ολυμπιακός - Ανόρθωση 2-1

Μάχη με φόντο το πρώτο τρίποντο στο ΓΣΠ.

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Ανόρθωση μπήκαν με το αριστερό στο νέο μαραθώνιο. Οι μαυροπράσινοι ηττήθηκαν εκτός από την ΑΕΛ ενώ οι κυανόλευκοι έφεραν ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου.

Απόψε (19:00) αναμετρώνται στο ΓΣΠ, σε έναν αγώνα αμφίρροπο που δεν χωράνε προγνωστικά. Αμφότερες θα ψάξουν τη νίκη ώστε να αποκτήσουν δυναμική και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

73' - Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μπράντονιτς να πλασάρει πάνω στον Παναγή που είπε όχι.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

30΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Mετά από μάχες στον αέρα, ο Ζοάο Μάριο με κεφαλιά νίκησε για δεύτερη φορά τον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης.

14΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Γκολάρα από τον Ίντζια, ο οποίος με δεξί βολέ νίκησε τον Παναγή και άνοιξε το σκορ.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Ντζέπαρ, Τότσκα, Φερνάντες, Καλογήρου, Ταβάρες (80΄ Μπαϊροβιτς), Κονομής, Μπακαδήμας, Γκόμες (80΄ Χαραλάμπους), Μπαρμπόσα (65΄ Στεφάνου), Ίντζια (65΄ Μπράντονιτς).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι, Σατίν, Ντα Σίλβα (46΄ Κίκο), Κατελάρης (62΄ Κατελάρης), Αρτυματάς, Ρίτσαρντ (74΄ Σόσα), Αμποάγκι, Κις (62΄ Θεοδώρου), Αγκουστίν (46΄ Ιωάννου), Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 14΄ Ίντζια, 30΄ Ζοάο Μάριο /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 70΄ Σατίν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Σολωμού Δημήτρης

ΑVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

