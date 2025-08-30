Επικράτησε της Γεωργίας και έκανε σεφτέ η Ιταλία στη Λεμεσό

Με 78-62 επικράτησε η Ιταλία της Γεωργίας στο πλαίσιο του Γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, που διεξάγεται στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής ο Ντιούφ με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Η ομάδα της Γεωργίας πήρε πρώτη προβάδισμα με δύο καλάθια του Σανάτζε για το 3-0 (1’). Άμεση ήταν η απάντηση της Ιταλίας με τον Σπανιόλο να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο. Οι Ιταλοί μπήκαν μπροστά στο σκορ με τη διαφορά να φτάνει στο +10 στο 8’ και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 18-10.

Στη δεύτερη περίοδο οι Γεωργιανοί ανέβασαν ρυθμούς στην επίθεση, και με 8 σερί πόντους μείωσαν σε 22-20. Στο 14’ οι καλαθοσφαιριστές του Τζίκιτς πήραν εκ νέου προβάδισμα με 28-27, με το παιχνίδι να γίνεται όλο και πιο αγωνιστικό. Σκορ ημιχρόνου 32-32.

Οι ομάδες πάλευαν για κάθε πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο, με το παιχνίδι να έχει εναλλαγές στο σκορ. Στο 28’ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ιταλίας πήρε προβάδισμα 7 πόντων (48-41). Στην τελευταία περίοδο οι καλαθοσφαιριστές του Ποτσέκο έπαιζαν πιο επιθετικά και με εντυπωσιακό κάρφωμα ο Νιάγκ ανέβασε την ομάδα του στο +16 (33’).

Στα τελευταία λεπτά η Ιταλία ήταν καλύτερη και δεν επέτρεπε στη Γεωργία να ολοκληρώνει τις επιθέσεις της. Παρόλο που οι Γεωργιανοί δεν τα παράτησαν και συνέχιζαν να παλεύουν για την ανατροπή, οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 78-62.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

Ιταλία (Τζιανμάρκο Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8(2), Φοντέκιο 14, Τόμσον 6, Ρίτσι 8(2), Σπανιόλο 5(1), Νιάνγκ 15(2), Σπίσου 3(1), Ντιουφ 13, Παγιόλα 6(1)

Γεωργία (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13, Τζιντχαράτζε, Μπουρτζανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια, Μπιτάτζε 22 (1), Μπόλντγουιν 9 (1),