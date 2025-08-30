ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επικράτησε της Γεωργίας και έκανε σεφτέ η Ιταλία στη Λεμεσό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επικράτησε της Γεωργίας και έκανε σεφτέ η Ιταλία στη Λεμεσό

Φόρτσαρε στο φινάλε η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο.

Με 78-62 επικράτησε η Ιταλία της Γεωργίας στο πλαίσιο του Γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, που διεξάγεται στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής ο Ντιούφ με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Η ομάδα της Γεωργίας πήρε πρώτη προβάδισμα με δύο καλάθια του Σανάτζε για το 3-0 (1’). Άμεση ήταν η απάντηση της Ιταλίας με τον Σπανιόλο να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο. Οι Ιταλοί μπήκαν μπροστά στο σκορ με τη διαφορά να φτάνει στο +10 στο 8’ και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 18-10.

Στη δεύτερη περίοδο οι Γεωργιανοί ανέβασαν ρυθμούς στην επίθεση, και με 8 σερί πόντους μείωσαν σε 22-20. Στο 14’ οι καλαθοσφαιριστές του Τζίκιτς πήραν εκ νέου προβάδισμα με 28-27, με το παιχνίδι να γίνεται όλο και πιο αγωνιστικό. Σκορ ημιχρόνου 32-32.

Οι ομάδες πάλευαν για κάθε πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο, με το παιχνίδι να έχει εναλλαγές στο σκορ. Στο 28’ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ιταλίας πήρε προβάδισμα 7 πόντων (48-41). Στην τελευταία περίοδο οι καλαθοσφαιριστές του Ποτσέκο έπαιζαν πιο επιθετικά και με εντυπωσιακό κάρφωμα ο Νιάγκ ανέβασε την ομάδα του στο +16 (33’).

Στα τελευταία λεπτά η Ιταλία ήταν καλύτερη και δεν επέτρεπε στη Γεωργία να ολοκληρώνει τις επιθέσεις της. Παρόλο που οι Γεωργιανοί δεν τα παράτησαν και συνέχιζαν να παλεύουν για την ανατροπή, οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 78-62.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

Ιταλία (Τζιανμάρκο Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8(2), Φοντέκιο 14, Τόμσον 6, Ρίτσι 8(2), Σπανιόλο 5(1), Νιάνγκ 15(2), Σπίσου 3(1), Ντιουφ 13, Παγιόλα 6(1)

Γεωργία (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13, Τζιντχαράτζε, Μπουρτζανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια, Μπιτάτζε 22 (1), Μπόλντγουιν 9 (1),

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 το Ολυμπιακός - Ανόρθωση (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολυβόλο η Άιντραχτ, σοκ στο 90+4΄ για τη Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ήταν γουρλής αυτή τη φορά ο Τιμούρ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το ματς στο «Παπ» ο Άρτζομ Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με δύο νέα πρόσωπα οι «εκλεκτοί» Χόακιν Γκόμεθ στο ΓΣΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επικράτησε της Γεωργίας και έκανε σεφτέ η Ιταλία στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Ρώμη ο Τσιμίκας: «Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Πάφος FC ο Μάρκος Αντρέ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκτός με Κύπρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπo!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθάρισε... σβηστά τη Φούλαμ και ανεβαίνει η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γερμανία συνέτριψε την Λιθουανία με 107-88

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επίσημα στην Τζιρόνα μέχρι το 2030 ο Ουναΐ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα πέναλτι συνεχίζουν να… γυρίζουν την πλάτη στον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

EuroBasket 2025: Πρόστιμο και αποβολή από ένα ματς με τριετή αναστολή στον Πετρούσεφ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν είναι φαβορί αλλά...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη