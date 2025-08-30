Η Γερμανία συνέτριψε την Λιθουανία με 107-88

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας, συνέτριψε με 107-88 της Λιθουανία και πέτυχε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις, για τον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, οι αγώνες του οποίου φιλοξενούνται στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας.

Οι νικητές στηρίχθηκαν γι΄ ακόμη ένα ματς στην εξαιρετική «τριπλέτα» των Ντένις Σρέντερ, Φραντς Βάγκνερ και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι πέτυχαν συνολικά 73 πόντους!

Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους κι έξι ασίστ, ενώ ο Τάις σημείωσε 23 πόντους και πήρε έξι ριμπάοντ, χωρίς ν αστοχήσει (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και ο Βάγκνερ είχε 24 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ ασίστ.

Από την Λιθουανία ξεχώρισε ο Ρόκας Γιοκουμπάιτς με 20 πόντους, τρία ριμπάουντ κι επτά ασίστ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πέτυχε 14 πόντους και «μάζεψε» τέσσερα ριμπάουντ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή ήταν η τρίτη «100άρα» της εθνικής Γερμανίας, καθώς προηγουμένως επικράτησει με 105-83 της Σουηδίας και στην πρεμιέρα νίκησαν με 106-76 το Μαυροβούνιο.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Καστίγιο, Κρέιτς

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

Οι συνθέσεις:

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Νορμάντας 11 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βέλικα 2, Ρατζεβίτσιους 8 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Σεντεκέρσκις 10 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Τουμπέλις 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 20 (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπιρούτις 2, Βαλαντσιούνας 14 (5/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα), Γκιεντράιτις 2 (1/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 2, Σιρβίντις 2 (1/2 τρίποντα, 3/3 βολές)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 6 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντα Σίλβα, Λο 6 (2/5 τρίποντα), Βόγκτμαν, Βάγκνερ 24 (7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάις 23 (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σρούντερ 26 (4/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χόλατζ, Τίμαν 2, Κράτζερ, Ομπστ 15 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ)

Στην συνέχεια του τουρνουά, η Γερμανία θ' αντιμετωπίσει την Μεγάλη Βρετανία (1/9, 16:30) και η Λιθουανία την Φινλανδία (1/9, 20:30).

