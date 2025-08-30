Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Πάφος FC ο Μάρκος Αντρέ

Όπως αναφέρεται σε ισπανικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα pucelafichajes.com, η Πάφος FC έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Μάρκος Αντρέ της Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Πρόκειται για 28χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος βρίσκεται στο ρόστερ της Βαγιαδολίδ και θεωρείται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του συλλόγου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου υπάρχει το ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Σύμφωνα με το Radio MARCA Valladolid, «ο Μάρκος Αντρέ εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφος FC, η οποία θα συμμετάσχει στo Champions League».