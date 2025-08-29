Φεύγει για λίγους μήνες από την Ομόνοια ο Ελάντερ
Δημοσιευτηκε:
Mε επίσημο τρόπο ο Φίλιπ Ελάντερ το επόμενο διάστημα δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ της Ομόνοιας, η οποία ανακοίνωσε τον δανεισμό του παίκτη στη Χάκεν. Η συμφωνία είναι μέχρι το τέλος του 2025.
Η ανακοίνωση:
«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την BK Hacken για την παραχώρηση του Φίλιπ Ελάντερ υπό την μορφή δανεισμού μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Η συμφωνία έχει άμεση ισχύ.
Ευχόμαστε στον Φίλιπ κάθε επιτυχία στο νέο ποδοσφαιρικό του σταθμό».