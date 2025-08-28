«Καρφιά» Αμορίμ για τους παίκτες της Γιουνάιτεντ: «Έδειξαν καθαρά τι θέλουν»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκάθαρες αιχμές κατά των παικτών του άφησε ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά τον εξευτελιστικό αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι στο League Cup.

Μια ακόμα μαύρη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της έγραψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που... κατάφερε να αποκλειστεί από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας στο League Cup, δίνοντας συνέχεια στην εσωστρέφειά της. Ακόμα χειρότερη πάντως ήταν η εικόνα του Ρούμπεν Αμορίμ μετά το παιχνίδι.

Εμφανώς απογοητευμένος, έχοντας σχεδόν αποδεχθεί την αποτυχία, ο Πορτογάλος κόουτς δεν δίστασε να... βγάλει στη σέντρα τους παίκτες του, αφήνοντας υπονοούμενα που πολλοί «μετέφρασαν» πως αναφέρονταν σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του να τον... φάνε.

«Πιστεύω ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα, η μόνη ομάδα που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι καλύτεροι παίκτες χάνουν, γιατί μία ομάδα μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε άλλη και νομίζω ότι σήμερα οι παίκτες μίλησαν στο γήπεδο. Οπότε, αυτό είναι. Χάσαμε και νίκησε η καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι οι παίκτες μίλησαν πολύ ξεκάθαρα, έδειξαν σήμερα τι θέλουν. Κάτι πρέπει να αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξεις ξανά 22 παίκτες. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι, και μετά θα έχουμε χρόνο να αποφασίσουμε κάποια πράγματα», δήλωσε αρχικά ο Αμορίμ και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να πω πολύ έξυπνα και σημαντικά πράγματα. Δεν έχω τίποτα να πω. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να βλέπεις τα ίδια λάθη και να μην έχεις τίποτα να πεις αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι πραγματικά για τους οπαδούς μας, ζητώ συγγνώμη. Είναι υπερβολικά όσα περνούν μερικές φορές».

