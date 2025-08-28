Τέλος ο Ινγκεμπρίτσεν από την Ομόνοια!

Ο Μίκαελ Ινγκεμπρίτσεν αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Ομόνοια.

Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ανακοινωθεί από την Kolding IF, ομάδα β΄κατηγορίας της Δανίας.

Εδώ και καιρό, ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στα πλάνα του Χένινγκ Μπεργκ με την Ομόνοια να βρίσκει την χρυσή τομή προκειμένου να αποχωρήσει.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας: