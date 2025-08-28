Τέλος ο Ινγκεμπρίτσεν από την Ομόνοια!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Δημοσιευτηκε:
Παρελθόν από τους πράσινους ο Νορβηγός ακραίος επιθετικός
Ο Μίκαελ Ινγκεμπρίτσεν αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Ομόνοια.
Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ανακοινωθεί από την Kolding IF, ομάδα β΄κατηγορίας της Δανίας.
Εδώ και καιρό, ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στα πλάνα του Χένινγκ Μπεργκ με την Ομόνοια να βρίσκει την χρυσή τομή προκειμένου να αποχωρήσει.
Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:
Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Kolding IF για τη πώληση του Mikael Ingebrigtsen.— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 28, 2025
Η συμφωνία έχει άμεση ισχύ.
Ευχαριστούμε τον Mikael για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. pic.twitter.com/SN5AaD44Et